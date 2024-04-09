Олександру Довженку цього року виповнилося б 130 років

В Одесі стартує виробництво фільму «Режисер» про Олександра Довженка. Про це повідомила Одеська кіностудія.

«В Одесі стартують зйомки одного з наймасштабніших в Україні кінопроектів. Кінострічка присвячена Олександрові Довженку та розповідатиме про Одесу 1926 року. Це місто, яке оговталось від І Світової та Громадянської війн, яка живе і процвітає: НЕП, джаз, бокс, література, надзвичайна кухня, море... Епоха романтиків, письменників і молодого кіно», – йдеться у повідомленні.

«Наш фільм розповідає про те, як карикатурист і літератор-початківець Сашко Довженко робить перші кроки у кіно, як він стає професійним режисером. Відомо, що лише за три роки роботи на Одеській кінофабриці (1926-1929рр) Довженко здобув всесвітню відомість та став кінокласиком», – додають на кіностудії.

Стрічку «Режисер» знімають у жанрі біографічної драми, запланований ронометраж – 100 хвилин. Серед героїв фільму будуть також Юрій Яновський, Амбросій Бучма, Павло Нечеса, Іда Пензо, Яков Лівшиць та інші відомі особистості.

Режисером фільму є Костянтин Коновалов, режисер картини «Фортеця Хаджибей» та сценарист фільму «Крути 1918». Автори сценарію – Костянтин Коновалов, Сергій Тримбач. Наукова консультантка проекту – Віра Агеєва. Фільм створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Нагадаємо, Олександр Довженко (1894-1956) – український письменник, кінорежисер, кінодраматург, художник, класик світового кінематографа, режисер картин «Україна в огні», «Земля», «Звенигора», «Арсенал». Цьогоріч йому виповнилося б 130 років.