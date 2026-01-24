Внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерховому житловому будинку

У ніч на суботу, 24 січня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Відомо щонайменше про одного загиблого та кількох постраждалих. Про наслідки обстрілу повідомили мер Києва Віталій Кличко та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Внаслідок російської атаки зафіксовано пошкодження у кількох районах Києва. Зокрема, у Деснянському районі уламки впали на нежитлову будівлю, у Дніпровському районі через падіння уламків БпЛА виникла пожежа у гаражному кооперативі, загорівся бензовоз на стоянці. Також вибито вікна у багатоповерховому житловому будинку.

Уламки безпілотника пошкодили вікна приватного медичного закладу у Дарницькому районі, в Голосіївському є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики та пошкоджений приватний житловий будинок. В Солом’янському пошкоджено шестиповерхову офісну будівлю.

Кличко повідомив про перебої з тепло- та водопостачанням на лівому березі Києва. Також через нічний обстріл тимчасово змінено рух поїздів київського метро на зеленій лінії. Під час огляду відкритої ділянки було виявлено пошкодження огорожі. Поїзди курсують між станціями «Сирець» – «Видубичі» та «Осокорки» – «Червоний хутір».

За словами начальника КМВА, наразі підтверджено загибель однієї людини та поранення чотирьох мешканців.

Тим часом очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник заявив, що у Броварському районі жінка 1994 року народження зазнала порізу ноги та була госпіталізована. Ще двоє людей – чоловік 1988 року народження і жінка 1983 року народження – отримали незначні травми. У Бориспільському районі до лікарні доставили жінку 1996 року народження із закритою черепно-мозковою травмою.

