Підозри отримали командувач ЧФ РФ Віктор Соколов (зліва) та його перший заступник Аркадій Романов

СБУ повідомила заочні підозри командувачам Чорноморського флоту Росії 63-річному Віктору Соколову та 56-річному Аркадію Романову, причетним до ракетного обстрілу Львова 6 липня 2023 року, у результаті якого загинули дев’ять громадян України.

Як повідомляється на сайті Офісу генпрокурора, у результаті злочинних дій командувача Чорноморського флоту військово-морського флоту РФ адмірала Віктора Соколова і його першого заступника адмірала Аркадія Романова, які діяли на вимогу вищого військово-політичного керівництва Росії, 6 липня 2023 року після опівночі військовослужбовці підлеглих їм підрозділів здійснили пуски високоточних крилатих ракет морського базування ЗМ-14 «Калібр».

«Зокрема було нанесено умисний цілеспрямований удар по об’єктах цивільної інфраструктури – по пам’ятках архітектури місцевого значення, які розташовані у межах буферної зони об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у м. Львові, що на вул. Стрийська, внаслідок чого загинули 9 осіб, а також зазнали руйнувань та супутніх пошкоджень пам’ятки архітектури місцевого значення, прилеглі цивільні об’єкти і цивільні транспортні засоби», – сказано в тексті підозри.

СБУ та Офіс генпрокурора 22 січня 2026 року підписали заочну підозру Аркадію Романову та Віктору Соколову у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ).

Варто зауважити, що в тексті підозри вказано перелік дев’яти громадян України, які загинули внаслідок ракетного обстрілу Львова росіянами 6 липня 2023 року. Раніше повідомлялося, що тоді загинули 10 людей. Інформації про десятого загиблого у підозрі немає.