Росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою

У четвер, 22 січня, російські окупанти атакували Дніпропетровщину, завдавши ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки в місті постраждали пʼятеро людей, серед них – півторарічний хлопчик, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Близько 11:00 у пресслужбі Повітряних сил повідомили про балістичні ракети в напрямку Кривого Рогу. Згодом у місті пролунали вибухи.

«За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина. Півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома», – повідомив Олександрі Ганжа.

Внаслідок атаки пошкоджений двоповерховий багатоквартирний будинок.

Крім того, вибухи лунали у Дніпрі. Мер міста Борис Філатов повідомив, що росіяни атакували житловий будинок та пообіцяв надати подробиці згодом. За словами Олександра Ганжі, внаслідок удару зайнялася пожежа у двох квартирах. Зазначимо, близько 12:30 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА в напрямку Дніпра.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня росіяни атакували Одесу – один з ворожих дронів влетів у житлову багатоповерхівку, проте не здетонував. Внаслідок атаки загинув підліток, мешканців будинку евакуювали.