Через удар безпілотника з багатоповерхівки евакуювали 58 людей

У ніч на четвер, 22 січня, російські окупанти атакували Одесу ударними дронами. Один з них влетів у житлову багатоповерхівку. Внаслідок російської атаки загинув підліток, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними голови ОВА, російський дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, але не вибухнув. Внаслідок удару пошкоджений фасад та скління будинку, а також автомобілі.

З багатоповерхового будинку евакуювали 58 людей, з них – восьмеро дітей.

«На жаль, внаслідок нічної атаки ворога смертельного поранення зазнав юнак, 2009 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким», – повідомив Олег Кіпер.

Також внаслідок російської атаки без світла та опалення залишилося місто Чорноморськ на Одещині. За словами мера міста Василя Гуляєва, через атаки не працює місцева котельня. Лікарня в Чорноморську працює на генераторах. Школи вимушено перейшли на дистанційне навчання.

Нагадаємо, 18 січня росіяни завдали удару по Харківщині – один з дронів атакував приватний житловий будинок. Внаслідок атаки загинула 20-річна дівчина, ще троє людей зазнали поранень.