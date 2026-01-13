Польське консульство в Одесі постраждало внаслідок дронової атаки

У ніч на вівторок, 13 січня, російські окупанти масовано атакували Одесу. Внаслідок атаки у місті пошкоджене консульство Польщі, повідомив речник польського МЗС Мацей Вевіор.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни завдали масованого удару по Одесі безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.

«Серед постраждалих – шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надано на місці», – повідомив Кіпер.

Є руйнування на обʼєктах критичної інфраструктури, житлових будинках та цивільних обʼєктах. Атака БпЛА також пошкодила дитсадок, ліцей, луна-парк, фітнес-центр та автомобілі. Крім того, внаслідок атаки пошкоджене польське консульство, розташоване у центральній частині Одеси.

«Ще одна ніч російського терору. Внаслідок нічного бомбардування було пошкоджено польське консульство в Одесі. Жоден з наших співробітників не постраждав», – повідомив речник польського МЗС.

Генеральний консул Польщі Яцек Гоцловський повідомив у коментарі «Суспільному», що остаточний обсяг пошкоджень будівлі консульства наразі встановлюється. Він наголосив, що обстріл Одеси не вплине на роботу дипустанови.