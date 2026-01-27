Олег «Хасан» Гуйта долучився до лав ЗСУ з березня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 27 окремого полку безпілотних систем «Рарог» Олегу Гуйту з врученням ордена «Золота Зірка». Відповідний указ оприлюднили у понеділок, 26 січня, на сайті Офісу Президента.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу», – вказано в указі.

Олег «Хасан» Гуйт – підполковник Збройних сил України. П’ять років до початку повномасштабної війни проживав у Чехії. У березні 2022 року повернувся в Україну та долучився до лав 24-ї окремої механізованої бригади, став командиром мінометного взводу. Брав участь у боях в районі Попасної на Луганщині. З 2023 року створив і став командиром окремої роти безпілотних систем «Рарог», яка згодом масштабувалася до батальйону, пізніше до полку, а згодом до бригади.

427-ма окрема бригада безпілотних систем «Рарог» – створена у квітні 2023 року на базі роти 24-ї ОМБр, згодом стала полком, а на початку 2026 року – окремою бригадою. «Рарог» – підрозділ Сил безпілотних систем ЗСУ, що спеціалізується на застосуванні FPV-дронів, аеророзвідці, патрулюванні, коригуванні вогню за допомогою безпілотників.

Того ж дня Володимир Зеленський надав звання Героя України майору Юрію Федоренку та бригадному генералу Олегу Федоріву.