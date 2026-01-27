Президент нагородив комбрига з Львівщини Олега Гуйта званням Героя України
Олег «Хасан» Гуйт командир 427 окремої бригади безпілотних систем «Рарог»
До теми
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 27 окремого полку безпілотних систем «Рарог» Олегу Гуйту з врученням ордена «Золота Зірка». Відповідний указ оприлюднили у понеділок, 26 січня, на сайті Офісу Президента.
«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу», – вказано в указі.
Олег «Хасан» Гуйт – підполковник Збройних сил України. П’ять років до початку повномасштабної війни проживав у Чехії. У березні 2022 року повернувся в Україну та долучився до лав 24-ї окремої механізованої бригади, став командиром мінометного взводу. Брав участь у боях в районі Попасної на Луганщині. З 2023 року створив і став командиром окремої роти безпілотних систем «Рарог», яка згодом масштабувалася до батальйону, пізніше до полку, а згодом до бригади.
427-ма окрема бригада безпілотних систем «Рарог» – створена у квітні 2023 року на базі роти 24-ї ОМБр, згодом стала полком, а на початку 2026 року – окремою бригадою. «Рарог» – підрозділ Сил безпілотних систем ЗСУ, що спеціалізується на застосуванні FPV-дронів, аеророзвідці, патрулюванні, коригуванні вогню за допомогою безпілотників.
Того ж дня Володимир Зеленський надав звання Героя України майору Юрію Федоренку та бригадному генералу Олегу Федоріву.