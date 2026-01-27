Праведники народів світу Василь та Стефанія Попелі з Борислава

27 січня у світі вшановують памʼять жертв Голокосту. В Україні до Другої світової війни проживала одна з найбільших єврейських спільнот Європи, більшість з них загинули в концтаборах. Водночас навіть у той час знаходилися люди, які під ризиком смерті переховували євреїв від нацистів. Згодом їхні історії стали відомі, а самих рятівників визнали Праведниками народів світу.

Серед тих, хто рятував, був і митрополит УГКЦ Андрей Шептицький, який переховував євреїв по монастирях і сиротинцях, українських підприємствах та навіть на Святоюрській горі. За його прикладом так чинили і священники. ZAXID.NET розповідає історію отця Василя Попеля з Борислава – похресника Шептицького, який разом з дружиною та мамою врятував євреїв Етку і Юзефа Ліпмана.

Заможні землевласники Ліпмани

За даними істориків, у 1939 році в Бориславі проживало близько 12,5 тис. євреїв. Більшість з них загинули під час розстрілів в довколишніх лісах або в таборах смерті Белжець і Аушвіц. Про кількість врятованих нема точної інформації – ця цифра варіюється від 250 до 800 людей. Такі цифри озвучують у фільмі проєкту «Слово Праведника» про родину українців Попелів, що врятували маму і сина Ліпманів.

Співзасновниця проєкту «Слово Праведника» і авторка фільму Маргарита Яковлева розповіла ZAXID.NET, що Ліпмани жили в Бориславі через дорогу від родини Попель. Це була заможна родина.

Абрахам Ліпман був успішним підприємцем (фото з сайту Zapispamieci)

Абрахам Ліпман був інженером-будівельником, мав власну будівельну компанію і тартак. Його батько торгував землею з нафтовими родовищами, він був одним із головних меценатів будівництва бориславської синагоги. Майже вся родина жила на одній вулиці Церковній в мікрорайоні колишніх нафтових і озокеритових копалень Верхній Потік.

Разом з дружиною Еткою Абрахам мав єдиного сина Юзефа. Родина дотримувалася юдейських звичаїв, але була вже дещо асимільованою. На початок Другої світової восьмирічний хлопчик пішов у другий клас польської школи.

Етка та Абрагам Ліпман, 1929 (фото з сайту Zapispamieci)

Криївка на сіні

Коли Борислав окупували нацисти і створили у місті гетто, Абрахам Ліпман працював на тартаку, який колись належав йому, а в 1939-му націоналізували росіяни. Згодом його перемістили у трудовий табір для євреїв. Етка жила в гетто, але там щораз більше ставало небезпечно. Під час чергового рейду нацистів вона втекла і на два зимові місяці 1942 року знайшла притулок у довоєнних сусідів Попелів.

«Це була українська родина, люди, які запропонували нам допомогу під час першого погрому і на яких ми завжди могли розраховувати», – згадував Юзеф Ліпман. Після ліквідації гетто, з червня по жовтень 1943 року, Етка із сином знову ховалася у сімʼї Попелів.

На сайті Яд Вашем розповідають, що на той час Мотрона Попель овдовіла і жила разом зі своїм сином Василем, який навчався на греко-католицького священника, та його дружиною Стефанією.

Подружжя Стефанії та Василя Попелів (фото проєкту «Слово Праведника»)

«Умови переховування були надзвичайно важкими, і Мотрона робила все, що було в її силах, щоб полегшити їх. Вечорами вона запрошувала їх до свого будинку, щоб вони могли трохи відпочити і полегшити свою самотність. Влітку 1944 року, за кілька тижнів до визволення, сімʼя Ліпманів була змушена переховуватися в полях поблизу села Верхній Потік. І тоді будинок Попелів продовжував служити їм базою підтримки, і вони приходили туди вночі, щоб отримати харчі», – пишуть на сайті Яд Вашем.

Юзеф Ліпман після закінчення війни, 1945 рік (фото з сайту Zapispamieci)

У своїх спогадах Юзеф Ліпман описав їхню криївку: «Вона була за сіном на горищі стайні. У цій стайні також була друга схованка, в коридорі, де була січка соломи. Там був невеликий буряковий льох. Щоб потрапити туди, потрібно було підняти клапан у підлозі. Хтось мав впустити нас у цей льох і зачинити за нами люк. Льох був настільки неглибоким і тісним, що щоб потрапити туди, потрібно було повзти і залишатися в такому положенні до п'ятої ранку, бо в цей час приходила доїти корову господиня. Потім вона випускала нас з підпілля і давала щось поїсти; ми могли помити обличчя та руки і повернутися до льоху. Взимку ми залишалися в погребі, бо там було тепліше, а влітку – на горищі».

Вже зрілим чоловіком Юзеф Ліпман згадує, як розважав себе, малого хлопчика, в ті часи: спостерігав за птахами, як павуки плетуть павутиння, ловив мух і кидав їх на павутиння, спостерігав за народженням мишей та їхнім дитинством.

Етка та Юзеф Ліпман до війни, 1932 рік (фото з сайту Zapispamieci)

Коли у трудовому таборі було спокійніше, Етка та Юзеф ходили до батька. У березні 1944, коли там планували знищити останніх євреїв, вся сімʼя втекла. Останні тижні перед приходом радянських військових вони ховалися у полі.

Ліпмани емігрували до Польщі 1946 року. Юзеф закінчив Вроцлавську політехніку і став науковцем-хіміком.

Науковець-хімік Вроцлавської політехніки Юзеф Ліпман

Репресований священник

Родина Попелів і досі мешкає у тому самому будинку, який став порятунком для євреїв 80 років тому. Мотрона Попель (1870–1962) в історії порятунку євреїв відіграла ключову роль. Юзеф Ліпман згадував Мотрону як вольову жінку, яка всіма керувала. Згодом, коли її правнучка по війні зустрічалася з ним у Польщі, він завжди просив приготувати страви, як це робила Мотрона.

Її син Василь Попель народився 12 лютого 1908 року у Бориславі. Він став не лише священником греко-католицької церкви, якого висвятив Андрей Шептицький. Митрополит також був його хрещеним батьком. Донька о. Василя Орися Оліяр у фільмі «Слово Праведника» розповідає, що батько закінчив гімназію і духовну семінарію та знав шість мов. Його дружина Стефанія (1919–1995) за фахом була педагогинею, працювала у дитячому садочку.

Де отець мав парафію, родина достеменно не знає. Кажуть, була плутанина з документами: у давніших прізвище писали Попіль, тому в архівах складно щось знайти. Після війни Василя Попеля репресували.

«Радянська влада хотіла зобовʼязати греко-католицьких священників перейти в православʼя. Дідусь не погодився. Але крім того був і донос. Він закінчив університет у Карлових Варах, володів старословʼянською, грецькою, латиною, їдиш, польською, німецькою, французькою. Тому ще з часів навчання мав книжки німецькою мовою, їх радянська влада знайшла під час обшуку, – розповіла ZAXID.NET його внучка Ліда Дзіндзьо. – Дідусь відсидів 8 років на Колимі, а потім ще 3 роки працював у Казахстані на мідних рудниках. Йому не можна було повертатися на захід України».

Орися Оліяр показує фото своїх батьків - праведників (фото проєкту «Слово Праведника»)

Вернувся додому аж після смерті Сталіна. Як ворога народу Василя не хотіли брати на роботу, він працював бухгалтером у лісгоспі і кінотеатрі. Стефанію звільнили з посади завідувачки дитячого садочка, але вона працювала нянею приватно. Василь помер у 1982 році, а Стефанія – через 13 років. Реабілітували отця вже за незалежної України.

Праведники

Вже у безпеці Юзеф Ліпман поклявся мамі знайти родину, яка їх врятувала. У цьому йому допоміг Яд Вашем. Це сталося незадовго до смерті Стефанії, яка до останнього приховувала історію порятунку єврейської родини.

На основі свідчень Юзефа Ліпмана 2003 року Стефанію, Василя та Мотрону Попелів Яд Вашем визнав Праведниками народів світу. Внучка Василя Ліда тепер сама живе у Польщі і часто бачиться з Юзиком, у них приятельські відносини.

Відзнаки Праведників народів світу, видані Попелям (фото проєкту «Слово Праведника»)

Ліда Дзіндзьо каже, що сусіди знали, що Попелі переховують євреїв, але ніхто їх не здав. Ба більше: вчасно попереджали, коли буде облава.