27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. За дуже приблизними підрахунками, в Україні загинуло близько 1,5 млн євреїв. Та в безвихідних умовах трирічної нацистської окупації були й такі, що вижили. Рятували їх представники різних націй – українці, поляки і навіть німці. У Львові офіційно зареєстровано 128 Праведників народів світу, хоча їх насправді було набагато більше. Напередодні меморіального дня музей «Територія терору» показав речі врятованих львівських євреїв та їхніх рятівників. ZAXID.NET переказує три історії порятунку.

Нари львівського гетто (фото ZAXID.NET)

54 підкинуті документи про сім’ю Розенталь

У 2023 році в музей «Територія терору» підкинули документи, що належали львівській єврейській сім’ї Розенталь, що загинула в Голокост. Та, як з’ясувалося згодом, старша дочка вижила і до смерті прожила у Львові. Працівниця музею Дарія Пазушенко знайшла тих, хто знав і врятував її.

Лікарі Отто та Хелена Розенталь жили у Львові на вул. Кармелітській (Просвіти), 8, разом зі своїми дітьми Кароліною і Зиґмунтом. Коли їх виселили в гетто, мама віддала старшу дочку родичці-польці Евеліні Вінцковській. Син був надто малий, часто плакав за мамою – це було небезпечно. Розенталі загинули у львівському гетто в 1943 році. Кароліна 1932 р.н. пережила Голокост.

Документи родини Розенталь (фото ZAXID.NET)

У 1944 році родичка-полька виїхала зі Львова, а Кароліна прийшла у свій будинок, що до війни повністю належав її родині. Та там вже мешкали інші люди. Втім на першому поверсі, де колись був медичний кабінет батька, жила Ганна Михальченко, яка раніше працювала у родині Розенталів. Кароліна оселилася з ними і жила там, допоки не створила свою сім’ю, разом з дочкою п. Анни Лідією вони були як сестри. Кароліна Розенталь не емігрувала після війни, теж вивчилася на медикиню, вийшла заміж за поляка. Померла 1999 року.

Її історію допомогла відтворити Лідія Михальченко, яку відшукали музейники. «Вона надала нам фотографії Розенталів і розповіла їхню історію», – каже Дарія Пазушенко.

Упівці врятували сім’ю Ліс

У селі Монастир-Лішнянський на Дрогобиччині єврейську родину врятувала сім’я Івана та Юлії Федів, які були пов’язані з УПА. Юлія та її донька були зв’язковими, син воював в УПА, загинув у криївці через зрадників.

«У них було дві хати на обійсті – стара і нова. Нову хату відібрали німці і там був їхній штаб. А в старій хаті, яка була розташована за п’ять метрів від того німецького штабу, жили євреї», – розповідає головна зберігачка фондів музею Інна Гнилицька.

Відзнака родини Івана Федіва (фото ZAXID.NET)

Єврейська сім’я ховалася під стріхою два роки. Врятовані – Самуель і Сара Ліс та їхня дворічна донька Марія Мая, а також Софія Цукерберг. За порутунок їхніх життів Івану Федіву і його родині 2018 року присудили відзнаку Праведника народів світу.

Мая Ліс-Турлейська у Львові на церемонії вручення відзнак Праведників народів світу

А Мая Ліс-Турлейська – та сама врятована дівчинка – 2020 року разом зі своїми дітьми і онуками приїхала до Львова особисто подякувати за порутунок.

Німкеня взяла до себе єврейку з сином

Єврея Михайла Вуля з мамою врятувала німецька журналістка. Еріка Гуч приїхала 1941 року до Львова писати статті про сільське господарство. Вона з Вулями жила по сусідству, товаришувала, а після того, як єврейській родині сказали перебиратися в гетто, німкеня взяла їх до себе.

«Вони проживали на вулиці Коперника, 5, над магазином “Трембіта”. Сусідка-німкеня сказала, що їй переселяють, але виділили трикімнатну квартиру і вона забере Голду з сином до себе. Весь період німецької окупації вони там прожили», – розповідає Інна Гнилицька.

За свідченнями Михайла Вуля, у будинку на вул. Тершаковців було 10 квартир, де жили практично одні німці. «Двірник був українець і одна українська сім’я жила на останньому поверсі, дуже скромні люди, інтелігентні», – розповів історикам музею «Територія терору» Михайло Вуль, якому на той час було 7 років.

Врятований хлопчик Михайло Вуль (фото з архівів музею)

На сайті Яд Вашем пише, що Голда прибирала в будинку і прала речі сусідів, щоб заробити грошей, а Еріка Гуч забезпечувала їх їжею. Деякі сусіди знали, що Голда та її син були євреями, але не доносили на них: «Еріка вчила Михайла німецької мови і допомагала йому з домашніми завданнями, а він навчав її польської. Так їм вдалося пережити війну непоміченими».

Михайло Вуль розповідає свою історію (фото музею «Територія терору»)

У 2012 році, згідно зі свідченнями Михайла Вуля, німкеню Еріку Гуч посмертно визнали Праведницею народів світу.