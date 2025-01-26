Літній сивий чоловік дає інтерв’ю для Музею Голокосту у Вашингтоні. Його спокійний врівноважений тон розмови дисонує з тематикою оповіді. 83-річний військовий пілот США у відставці Ендрю Джамполер лише після 70 років дізнався, що походить з єврейської родини зі Львова, яка дивом врятувалася в Голокост. Він був внуком відомого архітектора Юзефа Авіна, сім’я була заможна, та війна всі статуси і статки перекреслила. Родина перейшла через самогубство, усиновлення, трудові табори, а вцілілі члени сім’ї згодом емігрували до США. Там польськомовний єврейський хлопчик Анджей Ямполер став капітаном ВМС Ендрю Джамполером. На схилі літ він розповів історію своєї родини зі Львова і її рятівника – католицького священника Юзефа Чапрана з парафії Святого Антонія на Личакові. ZAXID.NET зібрав усю відому інформацію про довоєнних львів’ян.

Одна з небагатьох заможних єврейських сімей Львова, що врятувались

Його батько Кароль Ришард Ямполер 1920 року народження був сином заможного львівського адвоката Рауля Ямполера, навчався у Львівській консерваторії на диригента оркестру. Його на 7 років старший брат давно виїхав до США. Кароль одружився з донькою відомого львівського архітектора Юзефа Авіна, який спроєктував численні кам’яниці Львова.

Кароль та Ганка Ямполер (фото з приватного архіву)

Це була полонізована єврейська сім’я. «У родині говорили польською – не їдиш. Я не знаю, наскільки вони дотримувалися релігійних єврейських традицій. Думаю, вони були більше світськими – таких висновків я дійшов після спілкування з мамою і бабусею згодом. Але це була велика, успішна і щаслива сім’я, поки не почалася війна», – розповідає Ендрю Джамполер.

Єдиний син Кароля і Ганки Анджей народився 15 січня 1942 року, коли вже тривала нацистська окупація Львова і родина переховувалася вдома. Пологи пройшли у квартирі бабусі на вул. Кохановського (тепер – Костя Левицького), адже в лікарні євреї на той час вже не могли звертатися.

Свою бабусю Енді Джамполер описує дуже вольовою і рішучою жінкою, завдяки якій частині членів сім’ї вдалося врятуватися в Голокост. Бабуся Люція знала настоятеля парафії костелу Св. Антонія на Личакові отця Юзефа Чапрана, її мама жила по сусідству з ним – на вул. Малій.

«Якби не допомога отця Чапрана, наша історія закінчилася б значно раніше», – запевняє Енді.

Костел Святого Антонія на Личакові (фото Львівської архідієцезії РКЦ)

Фальшиві документи врятували родину

Отець Юзеф Чапран зробив фальшиві свідоцтва про народження і шлюб всім вцілілим на той час членам родини, завдяки яким вони змогли виїхати зі Львова. Восени 1942 року бабуся Люція, прабабуся Амалія, батьки Кароль і Ганка, маленький Анджей виїхали до Варшави.

Католицьке свідоцтво про народження Анджея Ямполера (фото з родинного архіву)

Прабабуся Амалія Уайлдер, вдова керівника філії Державної тютюнової монополії Галичини, не пережила цієї поїздки: вона покинула сім’ю і загинула на вулиці. Ймовірно, це було свідоме самогубство – щоб не обтяжувати родину, припускає її правнук. «Амалія народилася і виросла у Відні, вона розмовляла німецькою як рідною мовою. Її польська була з сильним акцентом. Вона боялася, що це видасть їхні справжні особи. Одного разу, нічого не сказавши іншим, вона вийшла з квартири, залишивши прощальну записку. Її тіло виявили як невпізнану жінку, що померла від отруєння. Але за описом родина ідентифікувала її. Вона пожертвувала собою, щоб врятувати свою родину», – зазначено у довідці Музею Голокосту у США.

У Варшаві сім’я прожила недовго. Одного дня батько пішов з дому і не повернувся, а жінки вирішили втікати далі. Лише кілька років тому Енді знайшов в архіві документ, що батька забрали в німецький трудовий батальйон до Криму, де він і помер як полонений.

Напис «Тільки для євреїв» на варшавському трамваї, жовтень 1940 року (фото з Bundesarchiv)

Мама і бабуся розуміли, що не зможуть належно піклуватися про немовля. Вони поклали його на порозі церкви та, дочекавшись, що дитину хтось підбере, виїхали до Німеччини. Завдяки фальшивим документам Ганка зі свекрухою Люцією працювали на свинофермі в Імменштадті (Баварія) на півдні Німеччині впродовж всієї війни. Вони готували їжу своїм переслідувачам – нацистам, і усвідомлення цього було жахливим відчуттям. А маленького Анджея віддали на виховання у бездітну сім’ю Юліани та Станіслава Матисяків з Любліна. Хлопчик прожив з ними чотири роки під іменем Ясік.

Еміграція до США

Після війни бабуся поїхала до Польщі, до тієї самої церкви, де вони з невісткою залишили на порозі внука. Важкохвора мама в той час лікувалася в німецькій лікарні. Люція Ямполер дуже довго вмовляла поляків віддати їй дитину, спрацював лише той аргумент, що хлопчику буде краще не в радянській Польщі, а в Америці, куди єврейська сім’я планувала емігрувати. У липні 1946 року вони вирушили до Нью-Йорка, де жив старший брат батька Ендрю.

Енді-Ясік з подружжям, яке його всиновило, бабусею та кузиною Іреною (фото з приватного архіву Джамполерів)

Єврейська сім’я у Штатах швидко асимілювалась. Анджей Ямполер став Енді Джамполером. Після закінчення навчання 24 роки прослужив пілотом у військово-морських силах США. Його 57-річна дочка Крістіна Марія Хулахан служила у Військово-повітряних силах, а зараз є конгресменкою США від Демократичної партії. Вона не забуває про походження своєї родини і всіляко лобіює підтримку України. За це конгресменка потрапила під офіційні санкції російського уряду, та це стало «днем гордості» для неї та її родини.

Дочка Джамполера конгресменка Кріссі Хулахан підтримує всі ініціативи, спрямовані на підтримку України, надання їй військової допомоги та сучасної техніки, в тому числі літаків F-16 і навчання українських пілотів.

Ендрю Джамполер, який у ВМС США на патрульних літаках шукав російські підводні човни і служив у В’єтнамі, також звинувачує російського диктатора: «Він здійснив злочинний напад на населення, яке живе мирним життям. Це викликає жахливе обурення. Путін – військовий злочинець, який ставить під сумнів уявлення про те, що політичні зміни мають бути здійснені мирним шляхом за бажанням народу».

Конгресвумен Крістіна Хулахан та її батько Ендрю Джамполер (фото Білла Ретью/Меdіаnеws)

Знайомство з собою у 77

Та найдивовижнішою у цій історії є те, що свою повну біографію Ендрю Джамполер дізнався вже у літньому віці. У воєнні роки він був ще маленьким, тому не пам’ятав всіх подій. А мама і бабуся вирішили не травмувати дитину і не розповідали йому нічого. Ендрю сам написав вісім книжок, а всю правду про власне дитинство дізнався з книжки кузини у 2019 році.

«Вона була писарем мого життя, яке було для мене загадкою, поки я не зустрів її та не прочитав її книгу. Свою біографію я дізнався після 70 років», – шокує відвертістю літній чоловік.

Ірена Уайлдер, яку Ендрю називає Ірка (теперішнє ім’я – Крістін Вінецкі), була донькою адвоката зі Станіславова Оскара Уайлдера, родом зі Львова. Її мама померла ще до війни, а батька вбили гестапівці в перші дні окупації. Українець допоміг Ірені втекти до Львова, решта її родини не вижила. Ірена Уайлдер теж отримала фальшиві документи від отця Чапрана, виїхала до Варшави трохи раніше, але зустрілася з Ямполерами вже там. Дівчина пережила Голокост в Австрії як покоївка. Після війни емігрувала до Австралії, а згодом видала книжку спогадів. Вона була трохи старшою за Ендрю (1928 р.н.), тому краще пам’ятала воєнні події.

Після прочитання її книжки Ендрю вирішив знайти кузину і відновити з нею зв’язок. Лише кілька років тому родичі вперше зустрілися з тих часів, коли хлопчику було 4 роки, а кузина була підліткою.

Енді Джамполер та його кузина Ірка після тривалої розлуки (фото з приватного архіву)

У вересні 2024 року Ендрю Джамполер дав інтерв’ю музею Голокосту США, де в деталях розповів свою повну біографію, яку сам нещодавно дізнався.

Праведник зі Львова

Разом з Іреною Ендрю Джамполер надав свідчення Яд Вашем, що дозволило визнати отця Юзефа Праведником народів світу посмертно.

Gazeta Lubuska пише, що Юзеф Чапран народився у Львові 11 квітня 1893 року. Після закінчення гімназії вступив на філологічний факультет Львівського університету, а в 1913 році – на теологічний. 1917 року архієпископ Юзеф Більчевський висвятив його на священника. До 1928 року Чапран був вікарієм у Тернополі та Бучачі, а тоді перевівся на парафію св. Антонія у Львові. У 1941 році став її парохом.

Отець Юзеф Чапран (фото з архіву курії)

Після закінчення війни отець Чапран в 1946 році виїхав до Польщі, понад п’ять років був парохом парафії в Барлінеку, працював у церковному суді. А 19 лютого 1952 року став парохом у катедрі в Ґожуві-Вєлькопольському.

«Після війни о. Юзеф перебував у списках розшуку НКВС і був змушений покинути рідний Львів. Він потрапив на західні землі Польщі, зрештою опинився в Ґожуві-Велькопольському. Там душпастирював у різних місцях, зокрема, був настоятелем катедри Внебовзяття Пресвятої Діви Марії», – оповідає його історію католицький часопис Credo.

Отець Чапран був харизматичним священником. Він мав чудове почуття гумору. Ця риса його вдачі дозволяла йому бадьоро переносити всі негаразди і переживання, яких не шкодувало йому життя, пригадували його колеги. Водночас він був дуже скромною людиною. Отець Юзеф помер у 1972 році, забравши з собою в могилу таємницю порятунку Ямполерів.

Але єврейська родина довела справу до кінця, і 24 січня 2022 року о. Юзефа Чапрана посмертно визнали Праведником народу світу. Не дарма у Біблії пише, що «Господь обіцяв дати благодать смиренним». Цікаво, що і про цю подію Католицька церква дізналася лише наприкінці 2024 року, а РКЦ в Україні – на початку 2025 року.

Могила отця Чапрана у Ґожуві (фото Ярослава Мілковського)

Зазначимо, що Праведник народів світу – це найвища відзнака Ізраїлю, яку присуджують людям неєврейського походження за порятунок життя євреїв під час Другої світової війни. На сайті Яд Вашем станом на січень 2023 року зазначено 2707 праведників світу з України (отця Чапрана зарахували до Польщі). На жаль, серед них досі немає митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, який також рятував багатьох євреїв, кількість яких приблизно сягає від 160 до 200.

Історію ще одного львівського священника, монаха-студита УГКЦ, німця за походженням Йозефа Петерса читайте тут. Він за вказівкою Шептицького переховував євреїв у підвалі підприємства в центрі Львова.