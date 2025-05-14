14 травня – День памʼяті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. На сайті Яд Вашем, що відзначає таких людей і призначає найвищу нагороду Ізраїлю – звання Праведників народів світу, зафіксовано 2707 праведників з України. Серед них і Ярослав та Северина Мировичі, які у 1942 врятували Маню (Марію) Ребхан. Цього року їхній онуці вручили цю відзнаку. А історію порятунку сімʼєю греко-католицького священника маленької єврейки розповіли на сайті ЛМР.

Ярослав Мирович був греко-католицьким священником у лемківському селі Ріпник на півдні Польщі. Ще до війни він добре знався з євреєм з сусіднього містечка Фриштак Давидом Ребханом.

Церква св. Параскеви лемківського села Ріпник, де служив парохом Ярослав Мирович (фото з Вікіпедії)

З 16 по 18 серпня 1942 року, коли в селі масово винищували останніх євреїв, Давид наказав своїй 10-річній доньці Мані дістатися до родини Мировичів. У цьому їй допоміг поляк на прізвище Армата. Дружина отця Ярослава Северина хотіла прилаштувати дівчинку у дитячому будинку неподалік монастиря, але черниці боялися йти на ризик і відмовили їй. Так маленька Маня залишилася у Мировичів.

«Вони зробили для неї сховок у шафі у спальні. Про існування дівчинки знали лише діти – крім них більше ніхто навіть не здогадувався. Ярославу вдалося дістати для Мані (Марії) свідоцтво про хрещення на імʼя Марії Гроховської, котра разом зі своїми батьками виїхала з села ще до війни», – розповідають у ЛМР.

Марія Гроховська (Ребхан) у хорі в Заліщиках, друга праворуч у другому ряді. Фото сайту «Експрес» надав Вадим Фрайфельд)

У цей час батько дівчинки Давид Ребхан переховувався у лісах на околиці, іноді навідував дочку в отця Ярослава. Але після того, як німці прочісували місцевість, Давид зник.

В подружжя Мировичів було троє доньок приблизно одного віку, як Маня, і півторарічний син. «Ввечері, коли темніло, Ярослав Мирович залишав одну з доньок у будинку, а двох інших разом з Марією вів на прогулянку. Вдень Северина Мирович відправляла котрусь із дочок до сусідів. У будинку залишалися три дівчинки. Тож Марія могла вийти зі спальні й погратись з дітьми», – переказувала спогади мами онука Мировичів.

Родина Мировичів: в центрі Северина та Ярослав Мировичі. У другому ряді ліворуч – Марія Ребхан-Гроховська зі своїм сином Ігорем. Фото сайту «Експрес» надав Вадим Фрайфельд)

Марія вижила та залишилась жити з новою родиною й після звільнення країни від нацистів. Її старший кузен Іцхак Зільберман теж вцілів, але він виїхав до Польщі. У листах до Ярослава він не раз дякував за його вчинок.

Внаслідок польсько-радянського договору про обмін населенням Мировичів переселили в село Кулаківці на Тернопільщині. Марія вважала сімʼю священника своєю родиною і переїхала з ними. Вона вчилась у школі Заліщиків, закінчила географічний факультет Львівського університету. Згодом вийшла заміж за росіянина і переїхала з ним до Краснодару. Своє єврейське походження вона приховала від чоловіка. Марія підтримувала звʼязок із Ярославом та Севериною до їхньої смерті і навіть була на похороні отця. З Манею родина Мировичів втратила звʼязок у 2007 році, тоді жінка вже важко хворіла.

Онука Мировичів Любов Карпінська отримує відзнаку Праведник народів світу (фото ЛМР)

30 січня 2025 року, до Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту, посольство держави Ізраїль в Україні відзначило родину Мировичів, яких визнали Праведниками народів світу за те, що вони врятували життя єврейки під час Голокосту. Відзнаку отримала їхня онука Любов Карпінська.