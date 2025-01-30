У четвер, 30 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Буде чинною до завершення військового стану. Міськрада затвердила програму про відновлення зруйнованих будівель та допомогу мешканцям. Раритетна брама знову на місці. Її вважали втраченою, але реставрували – львів’яни спільно з мерією. «Той, хто врятував одну душу, врятував цілий світ». У Львові нагородили Праведників народів світу. Львову передали ключ. Символ молодіжної столиці Європи тепер офіційно належить містові

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