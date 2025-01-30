Андрій Закалюк після відвідин РТЦК повернувся на роботу

У четвер, 30 січня, перед початком сесії Львівської міськради поблизу будівлі ратуші співробітники ТЦК здійснювали перевірку документів чиновників та депутатів. У результаті директору департаменту розвитку Андрію Закалюку довелося проїхати для звірки документів у місцевий ТЦК.

Посадовець розповів, що вранці перед ратушею, де працівники ТЦК перевіряли документи, у нього не спрацював мобільний застосунок «Резерв+», тож його попросили проїхати у центр комплектування на уточнення даних. Зазначимо, сьогодні у Львівській міськраді відбувалося засідання сесії.

«Я погодився. Уточнив, і вже повернувся на роботу. Встиг навіть на кілька питань на сесії. Дякую працівникам військкомату за професійну роботу», – прокоментував Андрій Закалюк у Facebook після відвідин ТЦК. Посадовець також опублікував фото з робочого кабінету.

Цю інформацію також підтвердили у Львівському обласному ТЦК та СП.

«Військовослужбовці Галицько-Франківського РТЦК та СП перевіряли документи. В пана Андрія Закалюка не спрацював Резерв+. Його, відповідно, запросили в РТЦК. Там вже з'ясували, що все гаразд. Відповідно пан Андрій спокійно повернувся на роботу», – зазначили у Львівському обласному ТЦК.

38-річний Андрій Закалюк очолював управління освіти Львівської міськради з липня 2022 року. 21 січня цього року призначений директором департаменту розвитку Львівської міськради. Також є депутатам ЛМР від «Самопомочі».