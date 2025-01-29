Колишній заступник начальника Волинської митниці Юрій Терещук

У середу, 29 січня, у Луцьку співробітники Територіального центру комплектування затримали колишнього заступника начальника Волинської митниці Юрія Терещука. Його доставили до ТЦК для уточнення даних, однак він втік під час проходження військово-лікарської комісії. Факт затримання підтвердила для ZAXID.NET пресслужба обласного ТЦК, не назвавши імені чоловіка, а лише першу літеру його прізвища – Т. Однак за даними місцевого журналіста Тараса Середича, йдеться саме про Юрія Терещука.

Вдень 29 січня журналіст Тарас Середич у своєму Telegram-каналі опублікував відео, на якому видно як люди у військовій формі затримують чоловіка. Тарас Середич повідомив, що затриманий – це колишній заступник начальника Волинської митниці Юрій Терещук. А люди у військовій формі – працівники ТЦК.

«Джерела повідомляють, що просто зараз у Луцьку “лагідну бусифікацію” відчуває на собі Юрій Терещук, ексзаступник начальника Буковинської митниці Держмитслужби», – написав Тарас Середич.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Згодом пресслужба Волинського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки прокоментувала інцидент. Там пояснили, що під час здійснення заходів з оповіщення поліцейські затримали чоловіка, який перебував у розшуку в системі «Оберіг». Для уточнення військово-облікових даних військовозобов’язаного доставили до ТЦК та СП, однак він зумів втекти.

«Під час проходження військово-лікарської комісії, скориставшись завантаженістю лікарів та військовослужбовців, втік з місця проходження ВЛК через паркан. Повідомляємо, що громадянин Т. надалі перебуває у розшуку і зобовʼязаний прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних і проходження ВЛК», – розповіли ZAXID.NET у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП.

Чим відомий Юрій Терещук

У березні 2016 року на Волинській митниці спалахнув скандал. У пункті пропуску «Дорогуськ» польські митники та прикордонники затримали рекордну партію бурштину з України – 1,5 тонни вартістю 24 млн злотих. При цьому вантажівка з контрабандою успішно пройшла український пункт пропуску у Ягодині Волинської області. 29 березня керівництво Волинської митниці, серед якого був заступник начальника митниці Юрій Терещук, відсторонили від виконання обов’язків через службове розслідування. Згодом Юрія Терещука звільнили.

У листопаді 2016 року Юрій Терещук фігурував у скандалі щодо можливого незаконного збагачення. Журналісти «Слідство.Інфо» виявили у експрокурора Волині Андрія Гіля маєток, землі та квартири. Юрій Терещук – зять Андрія Гіля. Розслідувачі з'ясували, що мати Юрія Терещука Тетяна протягом року придбала два авто. А його жінка Галина Терещук (Гіль), перебуваючи у декреті, задекларувала кілька сотень тисяч гривень. Також родина Терещуків тоді задекларувала земельну ділянку та дві нові квартири. При цьому у 2015 рік Юрій Терещук заробив трохи більш ніж 58 тис. грн, а дружина в декреті – майже 14,5 тис. грн, більшість з яких становили проценти від вкладу у банку. Детальніше про корупційний скандал можна прочитати за посиланням.