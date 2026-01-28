Панорама руїн Губківського замку над річкою Случ

Історія Губківського замку на рівненській Волині настільки древня, що впродовж століть достовірні факти настільки тісно переплелися з легендами і нині їх складно розділити. Зараз лише руїни кам’яних мурів колись потужної фортеці гордо височіють на високій кручі над річкою Случ.

Науковці з’ясували, що ця місцевість була заселена ще у давньоруські часи: городище тут існувало вже в XI-XIII ст. Ймовірно, там був перший дерев’яний замок. Згодом на цьому місці звели оборонну фортецю, перша згадка про яку датується 1504 роком. Проте цей рік фіксує вже руйнацію замку внаслідок нападу татар. Історію Губківського замку, його численні легенди досліджував краєзнавець Олександр Ценкаловський.

Вже у XIX ст. Губківський замок стояв руїною (літографія Наполеона Орди)

Мурований замок у Губкові збудували руські шляхтичі Семашки. Першим власником був ковельський староста Богдан Михайлович. Його син Олександр відомий в історії за участь у битві під Дубном 1577 року. Він був великим землевласником на Волині і першим з родини перейшов у католицьку віру. Земляки його рішення не зрозуміли і в легендах зображали як жорстокого феодала, ворога свого народу і навіть порівнювали його з трансільванським Дракулою.

Інші легенди переказують, що Олександр Семашко наказав викопати під замком підземелля, де зберігав свої скарби і влаштовував тортури непокірним підданим. Ці перекази породили золоту лихоманку серед місцевих відчайдухів: впродовж століть намагаючись віднайти скарби Семашків, вони руйнували стіни фортеці металевими інструментами. Звідти також начебто був підземний хід до православного монастиря у Маринині, що за 10 км від замку.

Зовні замок мав трапецієвидну форму, чотири кутові оборонні вежі з бійницями. Всередину дитинця, де були колодязь, житлові і господарські споруди, можна було потрапити через звідний міст. У фейсбуці оприлюднили графічну реконструкцію плану Губківського замку, яку виконали у міжвоєнний період XX ст.

Графічна реконструкція плану Губківського замку 1920-1930 рр (зі сторінки Romek Pawluk)

Під час повстання Северина Наливайка 1596 року козаки під керівництвом Григорія Лободи здобули Губківський замок. Фортеця зазнала ушкоджень, але її згодом відбудували. Козацькі сторінки історії доповнює легенда, що біля замку поміж Соколиних гір колись сховали булаву Богдана Хмельницького: «Ці клейноди нібито охороняють душі загиблих козаків, чекаючи на того, хто був би гідний здійняти над Україною символ гетьманської влади».

Станом на 1629 рік документи фіксують у Губкові 180 будинків. Містечком тоді керували бургомістр та міська управа. Втім, замок зазнав чергової руйнації під час Північної війни на початку XVIII ст. Спершу його обстріляла російська армія, яка традиційно пограбувала його. А згодом шведські війська його остаточно зруйнували.

Вже у 1727 році у селі залишилося всього 38 дворів. Занепад містечка посилила ще й епідемія чуми. Тоді життя, що вирувало у Губкові, перемістилось на протилежний берег Случі. Там заснували Людвипіль (нині – Соснове), а залишки замку продовжували руйнуватися під впливом часу і бездіяльності.

Реконструкція замку за допомогою ШІ на основі плану (оприлюднив Ігор Довбиш)

Детальні факти історії Губківського замку загубилися у хроніці століть і подій. Тому втрачені хроніки заміняють численні легенди, які, зокрема, пояснюють місцеві топоніми. Одна з них розповідає, чому навколишні гори називаються Соколиними: двоє закоханих, яким не судилося бути разом, стали птахами.

Поруч на Дзвонецькій горі на могилі похилився кам’яний хрест. Гору так назвали через те, що на ній чується звук дзвонів і брязкіт мечів. Ймовірно, там поховані полеглі оборонці замку.

Козацький хрест на Дзвонецькій горі біля Губкова (фото з Вікіпедії)

Олександр Цинкаловський переказував ще одну історію про назву урочища Татарський Груд. Татарське військо, що верталося у Крим у 1504 році, заблукало у болотах, але йому допомогла місцева чаклунка і вивела його на Губків. Татари пограбували і зруйнували містечко, а вцілілі жителі прокляли їхню помічницю.

За деякий час її зрада була покарана: коли жінка пішла збирати ягоди, втопилась у болоті. Відтоді його називають Бабине гало, а урочище, де татари стояли табором, – Татарським Грудом. Подейкують, що чаклунка з божевільними очима час від часу з’являється примарою селянам і просить пробачити зраду.

Від замку залишились частина мурів (фото Наталії Горбачової)

Впродовж століть Губків переходив у власність відомих родів Даниловичів, Цетнерів, Потоцьких, Любомирських. Зараз від величної фортеці залишились поодинокі уламки стін. І лиш красиву природу довкола береже Надслучанський регіональний ландшафтний парк: звивисті вигини річки, скелясті виступи каньйону, ліс майже на березі, реліктові рослини, серед яких цікавими є азалія понтійська, яка поширена на Кавказі, та тропічні орхідеї. Ще одна легенда пояснює, що ці нетипові для місцевості рослини колись принесло на кінських копитах монголо-татарське військо. А поголос про чудотворну силу ефірної олії з азалії призвели до того, що французька фірма «Коті» у XIX столітті заготовляла на Поліссі екстракт з квітів азалії «Абсолю» і використовувала його для виробництва парфумів найвищої якості.