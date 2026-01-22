Привид шляхтянки Синявської дзеленчить ключами, бажаючи визволити з вʼязниці коханого

Кожен замок має свого привида або принаймні легенду про нього. Віднедавна свою примару візуалізували у Бережанському замку. Там розповідають історію про взаємне, але заборонене кохання шляхтянки Софії Синявської та простого художника. Наратив супроводжує інсталяція, імерсивна експозиція та мультфільм для наймолодших.

Під час дослідження замку у 2024 році зʼясувалося, що бережанська фортеця має численні підземелля – і під корпусами, і під вежами, бастеєю, вздовж муру, навіть є крипта під каплицею.

Одне із них розчистили, де облаштували для розваг туристів «кімнату імерсивного шоу». Про концепцію експозиції Українському культурному фонду розповіла директорка Державного історико-архітектурного заповідника у Бережанах Ірина Мигович. Вона зазначила, що під час розчищення від землі та сміття близько 900 м2 підземелля побачили справжню автентику.

У замку розчистили велике приміщення підземель

«Нам вдалося розчистити простір 4 на 18 м з цікавою структурою підземель, нішами, автентичною плиткою XVI століття. Тут також є арки, закладені каменем і цеглою уже австрійцями. Коли ми побачили, яка цікава там архітектура, почали шукати, чим би її доповнити. І вирішили додати імерсивну складову», – розповідає директорка заповідника Ірина Мигович.

Імерсивна експозиція – це занурення відвідувача за допомогою різноманітних сучасних технологій в ту історію, яку ви хочете розповісти, пояснила головна зберігачка фондів заповідника Ірина Дубницька: «Ми мали досить гарну легендарну базу, яку зібрав місцевий краєзнавець, перший директор заповідника Богдан Тихий в книзі “Легенди замку біля Раю та околиць аж до краю”. Опрацьовану легенду втілили в оновленій експозиції підвального приміщення». У нішах створили додаткові експозиції.

За легендою, донька власника Бережанського замку Адама Синявського Софія закохалася у художника, який писав портрети вельмож. Їхня любов була взаємною, тож вони вирішили втекли із замку. Втім, варта наздогнала втікачів і посадила митця у вʼязницю. Там він просив лиш дозволити йому малювати, щоб створити ще один портрет коханої.

Художник малює портрет Софії Синявської

«У нашому підземеллі сидить художник з бережанської легенди, як вʼязень серця, який до сьогодні день малює Марію-Софію. І те його єдине бажання – малювати, ми надали йому таку можливість. Навіть тепер художник сидить і малює, а привид і душа Софії сьогодні блукає замком. Біля неї є ключі, якими вона хоче відкрити темницю і визволити художника», – розповідає задум виставки Ірина Мигович.

Автор художньої концепції проєкту Олег Шупляк додав, що все робив не за якимись стандартами, а виходячи з умов приміщення, його конфігурації. Додатково для дитячої аудиторії створили мультфільм, який розповідає історію у форматі анімації. Створити його допоміг штучний інтелект.

«Я робив ескізи, розкадрування на кожну сцену малював вручну. Потім на основі цих ескізів генерували картинки вже за допомогою нейромереж. Я вибирав найбільш вдалі. Потім в інших нейромережах це анімувалось, оживлялось, а потім традиційно вже монтували в певних програмах. Озвучував теж штучний інтелект. Але такі новітні технології набагато полегшують працю. Колектив працював би декілька місяців над таким мультиком», – пояснює художник Олег Шупляк.

У замку показують мільтфільм на основі легенди

Візуальні враження туристів посилюють аудіоефекти та звуковий супровід. Там чути звуки дзвону, вітру, шепоту, кроків, ланцюгів, серцебиття, що створює відчуття живої присутності.

Біля входу є мнемосхема і QR-код із посиланням на аудіозапис легенди для відвідувачів з порушеннями зору. А міні 3D-екскурсія замковим підземеллям надає віртуальний доступ до цієї локації і робить її доступною для маломобільних відвідувачів.

Схема підземелля, доступного для туристів

«Проєкт перетворив підземелля Бережанського замку на простір, де легенда оживає. Світло, звук, відеоефекти й навіть аромати наповнили темряву підземелля, створивши образ замкового привида. Скульптурно-просторова інсталяція уособила постать безіменного Художника, а анімаційний фільм “В’язень серця” додав емоційної глибини й драматизму цій історії», – підсумували у заповіднику.

Розчистити підземелля фінансово допоміг благодійний фонд «Покрова», а грант на експозицію надав швейцарський проєкт UCORD за підтримки УКФ.

Замок у Бережанах над річкою Золота Липа звів у XVI ст. шляхтич Микола Синявський. Впродовж століть він розбудовувався, одночасно був оборонною фортецею, житловим палацом із власним замковим костелом між мурами. Належав чотирьом шляхетським родам, зараз в аварійному стані.

Усі фото – зі сторінки заповідника у Бережанах