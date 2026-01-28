Внаслідок нічної атаки пошкоджена нафтобаза у селі Хохол

У ніч на середу, 28 січня, Сили оборони України уразили нафтобазу «Хохольськая» у Воронезькій області, а також низку обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Місцеві мешканці Воронезької області поширили відео, на якому видно задимлення в районі нафтобази в селі Хохол. У пресслужбі Генштабу підтвердили ураження нафтобази та займання нафтопродуктів внаслідок удару.

«Серед іншого уражено склад боєприпасів противника у районі Нижньої Дуванки на ТОТ Луганської області; зосередження живої сили ворога в районі н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорізької області) та пункт управління батальйону у районі Березового (ТОТ Дніпропетровської області)», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Крім того, Сили оборони уразили зосередження російських солдатів в населеному пункті Колотіловка на Бєлгородщині. Втрати росіян наразі уточнюються.

У пресслужбі Генштабу також уточнили результати атаки на нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз» у Краснодарському краї 22 січня. За даними Генштабу, внаслідок атаки Сил оборони сталася пожежа на площі 6 200 м². Також пошкоджень зазнали три нафтові резервуари місткістю 10 тис. м³.