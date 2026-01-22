Пожежа в районі порту в селищі Волна

Увечері середи, 21 січня, Краснодарський край РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Унаслідок цього виникла пожежа на нафтових терміналах порту у селищі Волна, є загиблі. Про це повідомили оперативний штаб регіону й губернатор краю Веніамін Кондратьєв.

За даними Кондратьєва, через удар спалахнули чотири резервуари з нафтопродуктами. В оперштабі повідомили, що до ранку пожежі загасили. До їхньої ліквідації залучили понад 200 надзвичайників та 51 одиницю техніки.

«Кількість загиблих внаслідок атаки на портові термінали у селищі Волна збільшилася до трьох, постраждалих – до восьми», – ідеться в повідомленні оперштабу.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Телеграм-канал Supernova+ пише, що удар стався під час відвантаження нафтопродуктів на один з російських танкерів.

За даними міноборони РФ, упродовж ночі 21 січня до ранку 22 січня засоби російської ППО перехопили та знищили 14 українських БпЛА, з них один – над територією Краснодарського краю.

Зауважимо, на час публікації новини українське командування не коментувало наслідки останньої атаки на об’єкти в РФ.

Нагадаємо, 20 січня ракета російської протиповітряної оборони влучила в житлову багатоповерхівку у селищі Нова Адигея на півдні РФ. Відомо про десяток постраждалих та руйнування.