Дрони атакували порт у Краснодарському краї РФ
За даними російської влади, унаслідок удару загинули троє співробітників порту
До теми
Увечері середи, 21 січня, Краснодарський край РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Унаслідок цього виникла пожежа на нафтових терміналах порту у селищі Волна, є загиблі. Про це повідомили оперативний штаб регіону й губернатор краю Веніамін Кондратьєв.
За даними Кондратьєва, через удар спалахнули чотири резервуари з нафтопродуктами. В оперштабі повідомили, що до ранку пожежі загасили. До їхньої ліквідації залучили понад 200 надзвичайників та 51 одиницю техніки.
«Кількість загиблих внаслідок атаки на портові термінали у селищі Волна збільшилася до трьох, постраждалих – до восьми», – ідеться в повідомленні оперштабу.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Телеграм-канал Supernova+ пише, що удар стався під час відвантаження нафтопродуктів на один з російських танкерів.
За даними міноборони РФ, упродовж ночі 21 січня до ранку 22 січня засоби російської ППО перехопили та знищили 14 українських БпЛА, з них один – над територією Краснодарського краю.
Зауважимо, на час публікації новини українське командування не коментувало наслідки останньої атаки на об’єкти в РФ.
Нагадаємо, 20 січня ракета російської протиповітряної оборони влучила в житлову багатоповерхівку у селищі Нова Адигея на півдні РФ. Відомо про десяток постраждалих та руйнування.