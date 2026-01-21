Після вибуху спалахнула масштабна пожежа

Пізно ввечері у вівторок, 20 січня, у селищі Нова Адигея на півдні Росії ракета протиповітряної оборони влучила в житлову багатоповерхівку. Спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої постраждали щонайменше 11 людей. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Державні російські пропагандистські агентства заявили, що пожежа стала наслідком атаки українських БпЛА по житловому будинку. Водночас видання ASTRA та OSINT-аналітики повідомляють, що причиною вибуху могла бути ракета російської системи ППО. Такий висновок вони зробили на підставі відео очевидців, свідчень місцевих жителів та аналізу відкритих джерел.

Голова Республіки Адигея Мурат Кумпілов заявив, що постраждали 11 людей, дев’ятьох із них госпіталізували, серед поранених – двоє дітей. Також вогонь знищив 15 автомобілів, ще 25 зазнали пошкоджень.

Крім того, стало відомо, що на території Афіпського нафтопереробного заводу виявили уламки дрона, які могли спричинити загоряння.

Під ударами безпілотників також опинилися інші російські міста. В Орлі дрони атакували місцеву ТЕЦ, через що в частині міста виник блекаут. У Бєлгороді внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень підприємства, що входять до енергетичного комплексу регіону.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 13 січня, БпЛА атакували завод «Атлант Аеро» у Таганрозі Ростовської області Росії, який виробляє компоненти для бойових дронів, і авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва.