Масштаби завданих росіянам збитків уточнюються

Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по засобах протиповітряної оборони та складу безпілотників російських військ на окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в суботу, 17 січня.

За інформацією відомства, у результаті атаки було уражено об’єкти ППО ворога в окупованому Криму, а саме:

радіолокаційну станцію «Небо-У» (район Євпаторії);

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» (в районі Хуторка).

Окрім того, в районі окупованого Донецька було уражено місце зберігання та підготовки до бойового застосування безпілотних літальних апаратів.

Наразі масштаби завданих росіянам збитків уточнюються.