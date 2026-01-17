Внаслідок удару по підстанції значна частина міста залишилася без світла та опалення

Увечері 16 січня БпЛА уразив електропідстанцію в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині. Внаслідок цього у місті стався блекаут, повідомили у суботу, 17 січня, у пресслужбі Маріупольської міської ради.

За даними міськради, дрон атакував підстанцію «Азовська» в Кальміуському районі Маріуполя. Він розташований у східній частині міста. Місцеві мешканці повідомили про блекаут у більшості районів.

«За винятком частини Лівобережжя – у всіх районах міста були зафіксовані відключення електроенергії. Крім того, жителі повідомили про перебої з опаленням. Про відключення світла також повідомили жителі селищ Мангуш та Ялта», – повідомили у пресслужбі Маріупольської міськради.

Станом на ранок 17 січня російські окупанти почали повідомляти про поступове відновлення електроенергії в Маріуполі.

У пресслужбі міськради повідомили, що це не перший удар по підстанції в місті за останній місяць. Так, 13 січня в Маріуполі зафіксували серію вибухів. Місцеві ЗМІ повідомили, що дрони атакували підстанцію «Азовська», а також підстанцію біля селища Мирне, через що у більшості районів зникло світло.