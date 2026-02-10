Готель «Жорж» розташований у центрі Львова та належить родині Ігоря Кривецького

Адміністрація готелю Жорж забороняє водіям паркування поруч із будівлею, покликаючись на документи від міської ради, яких не існує. На це звернула увагу ведуча радіо «Люкс FM» Діана Луцишин. У міській раді відповіли, що договір на парковку в готелю закінчився у 2025 році, а новий готель іще не отримав.

У вівторок, 10 лютого, вона запаркувалась на вільному місці на проспекті Шевченка, 1, поруч із готелем «Жорж».

«Одразу прибіг працівник готелю і почав доводити, що це місця готелю на підставі щорічного договору оренди. Таке вже було не раз, тому зразу кажу: “Несіть договір”. Приніс, а договір дійсний від початку і до кінця 2025 року. Тобто, півтора місяця як недійсний. Працівник почав запевняти, що є новий договір, просто ще не встигли роздрукувати, але якщо мені треба – роздрукують. Я не поспішала, тому готова була почекати», – написала Діана Луцишин.

Договір, який представники готелю надали як чинний

Згодом працівники таки принесли нібито новий договір із аналогічним текстом, але шрифт написання дати значно відрізняється від основного тексту. У цьому документі вказано, що договір на парковку нібито чинний до кінця 2026 року.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило повідомив, що договір про користування майданчиком для службового і гостьового паркування був чинним до кінця 2025 року й нового договору з готелем не укладали.

«Питання укладення договору на 2026 рік перебуває на розгляді в підрозділах Львівської міської ради. Відповідно жодних підстав обмежувати паркування автомобілів на цій ділянці ніхто не має права», – повідомив Олег Забарило.

ZAXID.NET намагався отримати коментар від директора готелю, однак на момент публікації він не відповів.

Із 2013 року готель належить ТОВ «Готельний комплекс Жорж», бенефіціаркою якого є Ольга Філатова-Кривецька, дружина відомого львівського бізнесмена та політика Ігоря Кривецького. До цього він належав родині відомих львівських готельєрів Машталерів.

У 2025 році міська рада оштрафувала готель на 170 тис. грн за неналежний стан фасаду пам’ятки. Компанії не вдалось оскаржити штраф у суді.