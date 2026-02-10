В Україні значно зросли ціни на продукти

Інфляція в Україні у січні 2026 року прискорилася – споживчі ціни зросли на 0,7% після 0,2% у грудні та 0,4% у листопаді. Водночас за рік темпи зростання цін сповільнилися. Про це 10 лютого повідомила Державна служба статистики.

Оскільки у січні 2025 року інфляція становила 1,2%, річний показник за підсумками січня 2026 року знизився до 7,4% проти 8% місяцем раніше. Базова інфляція в січні прискорилася до 0,4% з 0,1% у грудні. Однак, в річному вимірі вона зменшилася до 7%, тоді як у грудні становила 8%, а в листопаді – 9,3%.

Які продукти найбільше зросли у ціні?

Найвідчутніше подорожчали продукти харчування та безалкогольні напої – у середньому на 0,8%. Лідерами зростання є овочі, ціни на які підскочили на 14,7%. Також на 0,6–2,6% зросли ціни на фрукти, рибу, продукти переробки зернових, соняшникову олію, яловичину, молоко та молочні продукти, хліб і безалкогольні напої.

Водночас помітно подешевшали яйця – на 7,7%. Також знизилися ціни на свинину, масло, м’ясо птиці, цукор, рис і сало –на 0,5–2,2%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби у січні подорожчали на 1,1%, головним чином через зростання цін на тютюн на 1,6%. А ось одяг і взуття, навпаки, подешевшали на 4,8%. Зокрема, одяг – на 5,7%, взуття – на 3,5%.

Що з цінами на послуги?

У транспортному секторі ціни зросли на 1,2%. Це пов’язано з подорожчанням палива та мастил на 1,4%, а також підвищенням тарифів на автодорожні та залізничні перевезення пасажирів – на 1,3% і 1% відповідно.

Найбільше зростання цін зафіксували у сфері зв’язку – на 4,3%. Це пов’язано з різким підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок – на 33%, а також подорожчанням мобільного зв’язку на 6,1%.

Як писав ZAXID.NET, НБУ знизив облікову ставку з 15,5% до 15%. Серед причин рішення – стійке зниження інфляції та зменшення ризиків, повʼязаних із зовнішнім фінансуванням. Зауважимо, що досі регулятор шість разів залишав облікову ставку на рівні 15,5%, з червня 2025 року.