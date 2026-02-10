Працівнику «Укрзалізниці» загрожує 8 років тюрми

Служба безпеки України викрила на Краматорському напрямку (Донеччина) чергового російського агента. Ним виявився працівник «Укрзалізниці». Про це у вівторок, 10 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – 33-річний житель Словʼянська, який працює у регіональної філії «Укрзалізниці». За завданням росіян, чоловік пішки обходив прифронтовий населений пункт та вистежував місця розташування українських військових та їхньої техніки. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки атак.

Здобуті розвіддані шпигун зберігав на власному телефоні та передавав російській спецслужбі через свого знайомого. СБУ викрила російського агента та затримали його у власному помешканні. Разом з тим українська спецслужба вжила заходів для убезпечення Сил оборони, що розташовувалися на Краматорському напрямку.

Російському агенту оголосили підозру у несанкціонованому поширенні інформації щодо розташування ЗСУ, вчинене під час дії воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні 2025 року СБУ викрила 51-річного машиніста локомотивного депо на Харківщині за шпигунство на користь російської розвідки.