Шістьом працівникам Львівської та Одеської філій «УЗ» загрожує до 8 років ув'язнення

Закарпатські правоохоронці викрили схему систематичного викрадення дизельного пального з локомотивів «Укрзалізниці». Шістьом працівникам львівської та одеської філій «Укрзалізниці» загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили в Офісі генпрокурора 14 листопада, пальне зливали на машинній станції, куди спеціально направляли локомотиви. У поліції уточнили, що організував схему закарпатець – працівник львівської філії «Укрзалізниці», залучивши до злочину п’ятьох колег зі Львова та Одеси, яких відрядили для проведення робіт на Закарпаття.

«Дизпаливо переливали у каністри та продавали місцевим мешканцям за готівку. У жовтні-листопаді задокументовано шість епізодів: злито майже 5 тонн, із яких понад 3,8 тис. літрів учасники встигли реалізувати», – зазначили в прокуратурі.

Під час обшуків у залізничників вилучили 1,4 тонни пального, помпи, шланги, майже 200 каністр, готівку та авто. Шістьом затриманим повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.