Коли хочеться домашнього медівника, а часу на розкачування коржів обмаль, цей «лінивий» рецепт стане справжнім порятунком. Один пишний медовий бісквіт замінює кілька окремо випечених коржів і значно спрощує процес. Манка робить тісто ніжним і повітряним, а крем зі сметани та вершків – легким і збалансованим. Такий торт готується швидко, а смакує як класичний медівник. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для коржів: Борошно пшеничне 300 г Манна крупа 40 г Мед 190 г Масло вершкове 220 г Яйця курячі 4 шт. Цукор 200 г Сода харчова 10 г Для крему: Сметана 20% 800 г Вершки 30% 400 мл Мед 100 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Сховайте сметану та вершки для крему в холодильник. Розігрійте духовку до 180 °C без конвекції. Застеліть деко 30×40 см пергаментом.

Крок 2 Покладіть у каструлю з товстим дном мед і вершкове масло, поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння, помішуючи. Додайте соду, перемішайте до утворення піни та одразу зніміть з вогню.

Крок 3 Змішайте борошно з манною крупою, всипте в медово-масляну суміш, ретельно перемішайте до однорідності та відставте.

Крок 4 Збийте яйця з цукром у пишну піну. Додавайте яєчну масу в тісто у три підходи, обережно перемішуючи лопаткою знизу вгору. Вилийте тісто на деко, постукайте ним об стіл і випікайте 15–20 хвилин до рум’яної скоринки. Остудіть корж.

Крок 5 Збийте охолоджені вершки до стійкої піни. Окремо збийте сметану до пишності, вмішайте мед, після чого в три підходи обережно додайте вершки.

Крок 6 Обріжте краї коржа, покладіть його в теплу вимкнену духовку, щоб підсушити. Розріжте корж на два прямокутники, а кожен – горизонтально на два шари.