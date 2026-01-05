Лінивий медівник на манці. Рецепт дня0
До теми
Коли хочеться домашнього медівника, а часу на розкачування коржів обмаль, цей «лінивий» рецепт стане справжнім порятунком. Один пишний медовий бісквіт замінює кілька окремо випечених коржів і значно спрощує процес. Манка робить тісто ніжним і повітряним, а крем зі сметани та вершків – легким і збалансованим. Такий торт готується швидко, а смакує як класичний медівник. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Для коржів:
|Борошно пшеничне
|300 г
|Манна крупа
|40 г
|Мед
|190 г
|Масло вершкове
|220 г
|Яйця курячі
|4 шт.
|Цукор
|200 г
|Сода харчова
|10 г
|Для крему:
|Сметана 20%
|800 г
|Вершки 30%
|400 мл
|Мед
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Сховайте сметану та вершки для крему в холодильник. Розігрійте духовку до 180 °C без конвекції. Застеліть деко 30×40 см пергаментом.
Крок 2
Покладіть у каструлю з товстим дном мед і вершкове масло, поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння, помішуючи. Додайте соду, перемішайте до утворення піни та одразу зніміть з вогню.
Крок 3
Змішайте борошно з манною крупою, всипте в медово-масляну суміш, ретельно перемішайте до однорідності та відставте.
Крок 4
Збийте яйця з цукром у пишну піну. Додавайте яєчну масу в тісто у три підходи, обережно перемішуючи лопаткою знизу вгору. Вилийте тісто на деко, постукайте ним об стіл і випікайте 15–20 хвилин до рум’яної скоринки. Остудіть корж.
Крок 5
Збийте охолоджені вершки до стійкої піни. Окремо збийте сметану до пишності, вмішайте мед, після чого в три підходи обережно додайте вершки.
Крок 6
Обріжте краї коржа, покладіть його в теплу вимкнену духовку, щоб підсушити. Розріжте корж на два прямокутники, а кожен – горизонтально на два шари.
Крок 7
Змастіть коржі кремом, складаючи торт шарами. Намажте кремом боки та поставте торт у холодильник на 2–3 години або на ніч.