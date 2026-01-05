У ніч понеділка, 5 січня, Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши дев’ять ракет та 165 безпілотників різних типів. Попри роботу протиповітряної оборони, зафіксовані влучання на десяти локаціях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Починаючи з 18:00 4 січня росіяни випустили дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/зенітних керованих ракет С-300 із Брянської та Воронезької областей РФ, а також 165 ударних БпЛА, близько 100 з яких – «шахеди» з напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел – РФ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.



« За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу “шахед”, “Гербера” і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни», – повідомили ПС.



Влучання російських ракет та 26 ударних БпЛА зафіксували на десяти локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на дев’яти локаціях.

Нагадаємо, уночі 5 січня під ворожою атакою був приватний медзаклад в Оболонському районі Києва. Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Через атаку у Фастівському районі на Київщині загинув чоловік, є багато пошкоджень. У Славутичі на Київщині без світла через нічні російські обстріли залишилися майже 8,5 тис. родин.

У Чернігові зафіксовано влучання ворожих цілей на різних локаціях – гаражний кооператив, одна з установ освітньої сфери, приватні будинки. Через дронову атаку в Сновську горів склад й адмінбудівля. У Ніжинському районі 15 ударних дронів вдарили по підприємству критичної інфраструктури. Один вибух стався на території ферми, там пошкоджена техніка.

Також ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Унаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській і Чернігівській областях.