Правоохоронці затримали підозрюваного в будинку його родичів

Служба безпеки України затримала російського агента, який здавав ворогу позиції українських військових у Дніпропетровській області. Зрадником виявився мобілізований із Дніпра, якого російська ФСБ завербувала через телеграм-канал. Про це 5 січня повідомив пресцентр СБУ.

За даними слідства, після вербування російський агент мобілізувався до тилової військової частини на Дніпропетровщині. Під час служби він збирав і передавав російській стороні координати місць тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, які окупанти планували атакувати ракетами та дронами. Для цього він знімав військові обʼєкти на камеру та позначав їх на карті.

Після виконання завдань російських спецслужбістів, агент самовільно залишив військову частину, де проходив службу, та здав її локацію ФСБ.

Контррозвідка СБУ викрила зрадника та покроково задокументувала його розвідувальну активність. Паралельно правоохоронці провели заходи для захисту позицій Сил оборони.

Військовослужбовця затримали удома в його родичів, де він переховувався від правосуддя. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.