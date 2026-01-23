Львівщина отримала першу партію вакцини Гардасил 9, якою вакцинують дівчат 12-13 років

З 1 січня 2026 року в Україні діє змінений Національний календар профілактичних щеплень. У ньому не лише розширили перелік обов’язкових щеплень, оновили схеми вакцинації і змінили вік щеплення, а й вперше в Україні додали нову вакцину від вірусу папіломи людини (ВПЛ), яка у майбутньому захищатиме дівчат від раку шийки матки, а також запобігатиме й іншій ВПЛ-патології (раку анального каналу, папіломи тощо). Згідно з даними Національного канцер-реєстру, в Україні реєструється близько трьох тисяч злоякісних новоутворень шийки матки щорічно.

Як повідомила ZAXID.NET генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, головна державна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко-Іванченко, Львівщина наразі отримала першу партію вакцини від ВПЛ і нею уже у Львові та області вакцинують дівчат, віком 12-13 років. Наталія Тімко-Іванчеко детально пояснює, чому від ВПЛ вакцинують дівчат саме такого віку? Де і коли можна зробити щеплення? Чи можна щепитися дівчатам і жінкам іншого віку тощо.

Чим небезпечний вірус папіломи людини

Вірус папіломи людини (ВПЛ) – це велика група вірусів, які уражають шкіру та слизові оболонки і передаються переважно статевим шляхом. І лише деякі з цієї групи мають онкогенний потенціал: типи 16 та 18 відповідають за понад 70% випадків раку шийки матки, а також за значну частку раку вульви, піхви, статевого члена, анального раку та раку ротової порожнини. За даними ВООЗ, смертність від раку шийки матки в Україні в 2,5 раза вища, ніж у країнах ЄС, 99% випадків раку шийки матки є ВПЛ-асоційованими.

ВПЛ настільки поширений, що понад 90% людей, які живуть статевим життям, інфіковані ним. Більшість інфікованих не відчувають симптомів, і у 9 із 10 випадків імунна система самостійно нейтралізує вірус протягом двох років. Утім, у 10-30% людей інфекція може зберігатися тривалий час і призвести до передракових змін або злоякісних новоутворень.

За даними ВООЗ, вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації в 149 країнах світу.

Тож аби запобігти виникненню раку шийки матки і деяких інших онкозахворювань у майбутньому, в Україні вперше цього року вакцинацію від ВПЛ включили до національного календаря щеплень. За кордоном вакцинують і хлопців, і дівчат, в Україні наразі лише дівчат віком 12-13 років.

Які вакцини від ВПЛ доступні в Україні?

Нині в Україні та в усьому світі наявні вакцини Церварикс, Гардасил 4 та Гардасил 9.

Церварикс захищає від 16 та 18 типів вірусу (це високоонкогенні типи вірусу);

Гардасил 4 — від 6, 11,16, 18;

Гардасил 9 — від 6, 11, 16, 18 та додатково від ще п'яти типів ВПЛ, які також асоціюються з ризиком захворювання на рак шийки матки: 31, 33, 45, 52, 58.

За словами Наталії Тімко-Іванченко, Львівщина отримала першу партію вакцини Гардасил 9– 5500 доз. Нею уже провакциновано майже 2000 дівчат, віком 12-13 років.

«Ми отримали вакцину Гардасил 9, яка захищає від онкогенних штамів 16 та 18, а також від типів 6 та 11, які є найпоширенішою (в 90% випадків) причиною виникнення аногенітальних кондилом (бородавок). Гардасил 9 також формує захист від додаткових п’яти типів ВПЛ, що можуть призводити до раку шийки матки», - каже Наталія Тімко-Іванченко.

Цю вакцину, за словами експертки, широко використовують у США, Канаді, країнах ЄС, Австралії.

Чому вакцинують лише дівчат віком 12-13 років?

У країнах ЄС вік початку вакцинації варіює від 9 до 12 років, в Україні – 12-13 років.

«Головне – розпочати вакцинацію до початку статевого життя. В такому випадку щеплення буде максимально ефективним. Вакцинація може бути ефективною і після початку статевого життя за умови, що дівчина чи жінка не інфікувалася типами ВПЛ, що увійшли до складу вакцини», – каже експертка.

Вакцинуватися проти ВПЛ, за її словами, рекомендують і після проходження лікування раку шийки матки, для зниження ризику рецидиву захворювання.

Вакцинація для дівчат віком 12-13 років вакциною Гардасил 9 є безоплатною. Її проводять у кабінетах щеплень при поліклініках за місцем проживання. Батькам дівчат, які хочуть вакцинуватися, варто звернутися до сімейного лікаря, він повідомить, коли проводитимуть щеплення.

Щепитися проти ВПЛ можуть і хлопці, дівчата чи жінки іншого віку, але вакцину їм доведеться купити за власні кошти. Вони можуть звернутися у медзаклад, де проводять щеплення на комерційній основі, там їх огляне лікар і проведуть вакцинацію, або купити вакцину в аптеці, покласти її у холодову сумку, взяти чек і щепитися в кабінеті щеплень за місцем проживання після консультації з лікарем.

Наталія Тімко-Іванченко повідомила, що на Львівщині проживає майже 30 тисяч дівчат, віком 12-13 років. Вакцини вже є у всіх районах області. За неповний січень вакцинацію проти ВПЛ зробили майже 2000 дівчат. Найбільше у Львові – 560, Самбірському районі – 160.

Чи можна вакцинуватися в один день від ВПЛ та інших інфекцій?

«Вакцинуватися від вірусу папіломи людини (ВПЛ) та інших інфекцій в один день можна, але в іншу частину тіла. Скажімо, в ліву руку – ВПЛ, в праву – проти кашлюку, дифтерії, правця чи навпаки. Вакцину вводять внутрішньом'язово, бажано в дельтовидний м'яз плеча або передньолатеральну ділянку верхньої частини стегна», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

Вона радить поспішити з вакцинацією від ВПЛ дівчаткам, яким наприкінці січня, у лютому чи березні виповниться 14 років. Вакцина є безоплатною лише для дівчат від 12 до 13 років 11 місяців і 29 днів. Пізніше її треба буде купувати за власні кошти.