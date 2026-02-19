Дика тварина забігла на подвір’я та почала гризтися з псами

Жителька Тернопільщини звернулася до лікарів, бо запідозрила в себе сказ. Зі слів жінки, вона могла його підхопити, коли боронила домашніх собак від лисиці. В поліції Тернопільщини спочатку вказали, що в жінки лабараторно підтверлили наявність вірусу в крові, а потім опублікували спростування.

Потерпіла почала скаржитися на погіршення самопочуття, тому звернулася в лікарню Шумська. Там лікарям пацієнтка повідомила, що у грудні 2025 року біля її хати стався інцидент з лисицею та домашніми собаками. Дика тварина забігла на подвір’я та почала гризтися із псами. Жінка намагалася їх розборонити. Через три дні один із собак загинув, господиня закопала його в лісі, повідомили в поліції Тернопільщини у четвер, 19 лютого. Коли їй стало дуже недобре, то вона зіставила ці події і подумала, що теж захворіла на смертельну недугу.

Наразі жінка перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом медиків. вірусу в її крові не виявили. Спеціалісти ветеринарної медицини ексгумували тіло собаки та відібрали зразки патологічного матеріалу для проведення вірусологічного дослідження. Результати аналізів підтвердили наявність сказу.

У населеному пункті, де зафіксували випадок сказу, створили спеціальну комісію для проведення безплатної вакцинації домашніх тварин. Охорону порядку забезпечують співробітники сектору поліцейської діяльності м. Шумськ.