Під час обшуків знайшли 425 кг «Кратому»

Поліція викрила злочинну групу, яка ввозила в Україну психотропні речовини з Євросоюзу та продавала їх в Україні. У середу, 28 січня, Державна митна служба України повідомила, що за місяць через цей канал завозили до двох тонн заборонених речовин.

За даними Державної митної служби, заборонені речовини почали завозити ще з квітня 2025 року. Поліція та митники кілька місяців стежили за діяльністю групи, щоб встановити всіх причетних.

Щомісяця учасники схеми завозили від півтори до двох тонн психотропів і заробляли на цьому до 250 тис. доларів.

Під час обшуків психотропну речовину «Кратом» – 425 кг, 37 електронних пристроїв для паління із вмістом «Кратому», 120 ємкостей з гелеподібною речовиною із вмістом «Кратому», зіп-пакети з метамфетаміном і медичними препаратами.

У цій справі затримали шістьох підозрюваних.