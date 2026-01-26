Японська яловичина сорту Кобе (Wagyu) – найдорожча яловичина у світі

На Львівщині, у пункті пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею, митники під час огляду мікроавтобуса виявили близько 159 кг м’яса на суму понад 1 млн грн, яке незаконно намагався ввезти в Україну мешканець Хмельниччини. Серед контрабандного м’яса – партія найдорожчого м’яса у світі. Про це у понеділок, 26 січня, повідомила пресслужба Львівської митниці.

Як йдеться у повідомленні, 41-річний мешканець Хмельниччини на мікроавтобусі Mercedes-Benz намагався ввезти в Україну через «зелений коридор» близько 159 кг м’яса.

«У результаті поглибленого огляду авто працівники митниці виявили велику партію охолодженої яловичини, в тому числі виробництва Японії. Орієнтовна вартість товару, обмеженого до переміщення через митний кордон України, становить понад 1 мільйон гривень», – ідеться в повідомленні митників.

фото Львівської митниці

У коментарі ZAXID.NET речниця Львівської митниці Тетяна Самотий уточнила, що водій намагався провезти близько 46 кг яловичиного мармурованого м’яса та понад 110 кг охолодженного м’яса у вакуумному пакуванні без маркування.

На фото, які опублікували митники, зазначена інформація про японську яловичину сорту Кобе (Wagyu) з категорією 5+, яка вказує на великий рівень мармурованості. Це найдорожча у світі мармурова яловичина, отримана від спеціальних порід корів. Вартість такого м’яса на українському ринку стартує від 12,5 тис. грн за кг.

Митники склали протокол про порушення митних правил. Ідеться про ст. 471 ч. 3 МКУ «Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами». Санкція статті передбачає штраф в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів доходів із конфіскацією товарів.