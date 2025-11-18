Жовківський районний суд Львівської області звільнив від кримінальної відповідальності львівського митника Матвія Стисла, який у вересні 2021 року у пункті пропуску «Рава-Руська» здійснив оформлення вантажного мікроавтобуса з товаром як порожнього. Справу в частині службового підроблення закрили у зв’язку із закінченням термінів давності.

За матеріалами справи, головний державний інспектор митного поста «Рава-Руська» Матвій Стисло, перебуваючи на зміні з 4 на 5 вересня 2021 року, не здійснив належний огляд мікроавтобуса Renault Master, хоча знав про перевезення вантажу, що підлягає митному оформленню (захисного одягу та аксесуарів).

Таким чином з метою одержання неправомірної вигоди він сприяв водію у перевезенні товару без сплати митних платежів. Митник вніс до бази даних інформацію про відсутність вантажу в транспортному засобі – завантажив попередньо заготовлену фотографію, на якій зображений згаданий бус із відкритими дверима вантажного відсіку та без товару всередині.

Вартість переміщених товарів становила понад 228 тис. грн. Таким чином митник допоміг уникнути сплати митних платежів на загальну суму 121 тис. грн.

Матвія Стисла звинуватили в зловживанні владою та службовим становищем і службовому підробленні (ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 ККУ).

У вересні 2025 року захисник обвинуваченого подав клопотання про закриття кримінального провадження за статтею про зловживання службовим становищем у зв’язку з відсутністю складу правопорушення та закриття кримінального провадження про службове підроблення у зв’язку із завершенням термінів притягнення до кримінальної відповідальності.

Суддя Зорян Оприск ухвалив закрити кримінальне провадження за службове підроблення через завершення трирічного терміну та звільнити Матвія Стисла від кримінальної відповідальності в цій частині. Ухвала ще може бути оскаржена.