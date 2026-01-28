Директор підприємства допустив викид забруднюючих речовин у повітря зі стаціонарних джерел опалення

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ викрили директора ТзОВ «Львівські теплові мережі» у справі про забруднення повітря зі збитками на суму понад 20 млн грн.

Як повідомили у середу, 28 січня, у поліції Львівщини, упродовж 2020-2023 року директор Товариства з обмеженою відповідальністю, яке забезпечує опалення одного з навчально-спортивних комплексів у Львові, не маючи відповідного дозволу, допустив викид забруднюючих речовин з стаціонарних джерел опалення в атмосферу.

«При цьому, гранична кількість забруднюючих речовин, таких як: діоксид азоту, оксид вуглецю та діоксид сірки, значно перевищувала наднормативні викиди, що є порушенням спеціальних правил у сфері охорони повітря», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними слідства, знаючи про відсутність у підприємства дозволу на викиди у зазначені періоди та про вимоги контролюючого органу щодо усунення порушень, фігурант не вжив заходів для того щоб виправити ситуацію.

«Так, внаслідок незаконних наднормативних викидів забруднюючих речовин в повітря державі було заподіяно збитків на загальну суму більше 20 млн грн», – додали в поліції.

Директору підприємства повідомили про підозру в забрудненні атмосферного повітря (ч.1 ст.241 ККУ). Винуватцю загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За інформацією ZAXID.NET, підозру отримав директор ТзОВ «Львівські теплові мережі» Андрій Смаль, яке забезпечувало опалення навчально-спортивної бази літніх видів спорту МОУ у Львові.

За даними YouControl, власницею «Львівських теплових мереж» є львів’янка Тетяна Бублик.