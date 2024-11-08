Вранці 8 листопада на Львівщині спостерігається густий туман

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОВА прокоментував поширену напередодні в ЗМІ та соцмережах інформацію про погіршення стану повітря, що нібито спричинене хмарою забрудненого повітря з території Польщі. Про перевищення забруднення повітря в столиці, зокрема, повідомляла і Київська міська держадміністрація.

За інформацією департаменту екології ЛОВА, станції моніторингу якості атмосферного повітря на Львівщині зафіксували у вечірні години 7 листопада незначне короткочасне підвищення пилу (ТЧ2,5; ТЧ10) в повітрі у Рава-Руській та Бориславській територіальних громадах.

«Найімовірніше, така ситуація пов’язана з палінням дров та прибиранням на присадибних ділянках, що викликає такі короткострокові перевищення, адже дим від спалювання трави їдкий, густий та задушливий», – зауважили в департаменті екології.

Водночас, у Стрийській та Львівській громадах, де встановлені стаціонарні станції спостереження, перевищення забруднення повітря не зафіксовані.

«Паління сухостою не лише завдає значної шкоди довкіллю, а й погіршує якість повітря, яким ми дихаємо. Адже під час горіння рослинних відходів вивільняється значна кількість мікрочастинок диму (пил, окис азоту, чадний газ, важкі метали та канцерогенні сполуки). Громадам потрібен місцевий механізм контролю, знання про компостування, управління відходами та інші альтернативні методи збереження екосистеми», – зазначила керівниця департаменту екології та природних ресурсів ЛОВА Оксана Війтик.

Чиновники зауважили, що стаціонарні станції моніторингу якості атмосферного повітря на Львівщині наразі працюють в тестовому режимі.

Нагадаємо, 7 листопада КМДА повідомила про тимчасове погіршення стану повітря в столиці. «Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірна причина тимчасового погіршення стану повітря – транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи», – йшлося в повідомленні. У разі подальшого погіршення стану повітря мешканцям рекомендували зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.