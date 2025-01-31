У річці Західний Буг виявили щонайменше 30 загиблих лебедів

У четвер, 30 січня, у річці Західний Буг біля міста Шептицький на Львівщині виявили щонайменше 30 мертвих лебедів. Причини масової загибелі птахів з’ясовує Держекоінспекція та інші компетентні органи.

Про факт масової загибелі лебедів першим 30 січня повідомив ексдепутат Львівської облради, регіональний представник «Громади рибалок України у Львівській області» Володимир Ткачик. За його даними, масову загибель птахів зафіксували рибалки на розливах річки Західний Буг поблизу «Шахти №2 Великомостівська» біля міста Шептицький. Рибалки нарахували щонайменше 30 мертвих лебедів.

На інцидент зреагувала Держекоінспекція Львівщини. Працівники відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції провели забір води на дослідження, щоб з’ясувати, чи загибель лебедів спричинило забруднення водойми. Також розглядають інші причини інциденту.

Тіла загиблих лебедів забрали на експертизу спеціалісти Держпродспоживслужби.

«Після встановлення причини Інспекцією буде розрахована шкода, завдана навколишньому природному середовищу. Матеріали щодо даного факту будуть передані в правоохоронні органи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності», – повідомили в Держекоінспекції Львівщини.