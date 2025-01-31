У кількох населених пунктах Шептицького району запровадили карантин через пташиний грип. Йдеться про села Бендюги та Волсвин. Таке рішення ухвалили, оскільки у річці Західний Буг біля міста Шептицький виявили щонайменше 30 мертвих лебедів. Про це у п’ятницю, 31 січня, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.



«Зафіксували загиблих лебедів в заплавах Західного Бугу між селами Волсвин, Бендюга та містом Шептицький. Дві птиці відібрали на дослідження біоматеріалу. У однієї з них виявили РНК-вмісний вірус грипу», – написав Козицький.



Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Шептицькій РДА вирішила ввести карантин на прибережній території заплавів річки Західний Буг. Загрозливу зону визначили в радіусі трьох кілометрів, в яку входять села Бендюги та Волсвин. Обмеження триватимуть близько трьох тижнів.



Протягом цього періоду фахівці наглядатимуть за птицею як на фермах, так і в особистих господарствах у зоні не менше 10 кілометрів. Обходитимуть двори для виявлення загиблої птиці та проводитимуть роз’яснювальну роботу серед населення щодо профілактики пташиного грипу. Крім того, запроваджена заборона на переміщення птиці, торгівлю продукцією птахівництва, проведення ярмарків та інших заходів.



Пташиний грип – це вірусне захворювання, яке може вражати птахів, людей та деяких тварин. Переносниками найчастіше є перелітні птахи.

Контакт із хворими або загиблими птахами може бути небезпечним.



Як убезпечити себе:

уникайте контакту з дикою або домашньою птицею без потреби;

якщо все ж торкнулися птиці – ретельно вимийте руки з милом, прийміть душ;

у разі виявлення мертвої птиці не торкайтеся її, не намагайтеся самостійно захоронити чи перемістити;

повідомляйте про випадки захворювання або загибелі птиці у ветеринарну службу чи місцеву адміністрацію.