Кримінальний аборт жінці провели у приватній клініці «Ніка і К»

У Львові судитимуть трьох медиків, які провели 29-річній жінці підпільний аборт. Інцидент стався у березні 2025 року в приватній клініці «Ніка і К», що на вул. Івасюка у Львові. У результаті нелегальний аборт на пізньому терміні вагітності призвів до безпліддя та інших тяжких наслідків для постраждалої. На лаві підсудних опинилися акушер-гінеколог Артур Шлемкевич, акушерка Юрія Журавська та адміністраторка клініки Ольга Саврун.

Як повідомили у середу, 28 січня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у середині березня минулого року у приватну клініку в центральній частині Львова звернулася 29-річна вагітна з Запорізької області, яка тимчасово мешкає у Польщі. Її цікавила можливість перервати вагітність. До слова, у Польщі аборти заборонені на законодавчому рівні.

Адміністраторка приватної клініки – 67-річна медсестра – повідомила, що така послуга надається. Вартість – 1 000 доларів, які необхідно сплатити до проведення операції.

«Отримавши гроші, вона викликала інших медичних працівників: лікарку ультразвукової діагностики та лікаря-акушер-гінеколога. При цьому ніхто з запрошених спеціалістів не був працевлаштований офіційно у цій клініці, проте їх періодично залучали до надання медичної допомоги неофіційно», – розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, перед оперативним втручанням пацієнтці провели ультразвукове обстеження. У висновку 51-річна лікарка УЗД, за вказівкою медсестри клініки, внесла інформацію, що у жінки завмерла вагітність на пізньому терміні (15–16 тижнів) та відшарування плаценти. Такий висновок мав стати офіційною підставою для оперативного втручання, так як вказував на ризики для життя жінки. Проте у ньому були неправдиві дані – жодних порушень розвитку плода не було.

У той же день пацієнтці провели операцію. Проводив її 67-річний лікар-акушер-гінеколог, колишній працівник Львівського науково-дослідницького інституту спадкової патології, асистувала – медична сестра клініки, яка попередньо і збирала команду спеціалістів.

«Під час хірургічного втручання гінеколог пошкодив пацієнтці, зокрема, матку та кишківник. Коли у жінки виникла сильна кровотеча, медик не викликав екстрену допомогу, а сам відвіз її у лікарню. Тривалий час вона перебувала у реанімації, а незаконна операція призвела до тяжких наслідків та безпліддя», – додали в прокуратурі.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що клініка, де проводили незаконний аборт, не мала ліцензії на проведення будь-яких хірургічних втручань та проведення штучного переривання вагітності, а сам заклад взагалі не має права надавати послуги в умовах стаціонару. Прокурори ініціювали позапланову перевірку клініки, за результатами якої установу закрили.

«Фальсифікація медичних висновків для проведення незаконного аборту – це не лікарська помилка, а свідоме порушення, яке призвело до тяжких наслідків для жінки», – прокоментувала прокурорка Олена Данилів.

Усім трьом медпрацівникам повідомили про підозру в незаконному проведенні аборту (ч. 3 ст. 134 ККУ). Окрім цього, лікареві-акушер-гінекологу ще інкримінували неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 140 ККУ), а лікарці ультразвукової діагностики – підроблення офіційного документа (ч. 1 ст. 358 ККУ).

Правоохоронці не розголошують прізвища підозрюваних. За даними ZAXID.NET, підозру отримав 67-річний акушер-гінеколог Артур Шлемкевич, який проводив незаконний аборт. За інформацією медичної платформи Helsi, на сьогодні він працює акушером-гінекологом у Бібрській міській лікарні. Також підозру отримала лікарка-акушерка Юлія Журавська, яка працює у 4-й міській клінічній лікарні Львова, та медсестра-адміністраторка клініки Ольга Саврун.

Як повідомлялося, у березні 2025 року 28-річній жінці на 16 тижні вагітності проводили аборт у приватній клініці «Ніка і К», що на вул. Івасюка у Львові. Під час операції пацієнтці пошкодили пряму кишку, почалася масивна кровотеча, після чого жінку доправили у Львівську обласну лікарню, де екстрено прооперували, вивели кишківник назовні та встановили стому.

Клініка «Ніка і К» була створена у 2004 році як клініка озонотерапії з допоміжною ланкою гінекологія.