Пацієнтка перебуває у важкому стані в реанімації

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медиками приватної клініки у Львові. За даними правоохоронців, під час хірургічного втручання в приватному медзакладі у 28-річної пацієнтки почалася гостра кровотеча і її екстрено доправили у Львівську обласну клінічну лікарню, де медики докладають зусиль для порятунку її життя.

Як розповіли в поліції Львівщини, інцидент стався 12 березня у приватній клініці у Львові, де 28-річній жительці Запорізької області проводили хірургічне втручання. Далі жінку доставили в обласну клінічну лікарню, де за її життя борються лікарі.

«Після невдалого хірургічного втручання, яке проводилось в одній з приватних клінік, у пацієнтки відкрилась гостра кровотеча. Правоохоронці встановлюють усі обставини події», – йдеться в повідомленні поліції.

За інформацією видання Lviv.Media та джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, 28-річній жінці на 16 тижні вагітності проводили аборт у приватній клініці «Ніка і К», що на вул. Івасюка у Львові. Під час операції пацієнтці пошкодили пряму кишку, почалася масивна кровотеча, після чого жінку доправили у Львівську обласну лікарню. Медики обласної лікарні розповіли виданню, що в комунальному закладі пацієнтку екстрено проперували, вивели кишківник назовні та встановили стому. Вона перебуває у важкому стані в реанімації.

У ЛОКЛ відмовилися від офіційних коментарів з приводу згаданого інциденту. ZAXID.NET також зателефонував у клініку «Ніка і К», однак там на дзвінки не відповідали.

За фактом неналежного виконання обов’язків лікарями приватної клініки слідчі відкрили кримінальне провадження ч 1. ст.140 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

За даними YouControl, приватне підприємство «Ніка і К», що займається медичною практикою, зареєстроване у квартирі на вул. Івасюка, 4 Львові 20 років тому. Власниками є 71-річний львів’янин, акушер-гінеколог Іван Саврун та його сини Юрій та Андрій Савруни.