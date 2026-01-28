Помічник лісничого разом з росіянами напав на групу бійців ТрО

СБУ спільно з ДБР затримали працівника Ізюмського лісгоспу, який під час окупації Харківщини допомагав російським найманцям влаштувати засідку на українських військових. Про це повідомили у пресслужбах СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора у середу, 28 січня.

За даними слідства, помічник лісничого ДП «Ізюмське лісове господарство» навесні 2022 року добровільно співпрацював з російськими окупантами. Разом із російськими бойовиками угруповання «Вагнер» він влаштував засідку та напав на українських бійців в лісі Ізюмського району.

«За даними слідства, чоловік увійшов у довіру до військовослужбовців ЗСУ, видаючи себе за “союзника”, пропонував допомогу в орієнтуванні на місцевості, розміщенні особового складу та прокладанні маршрутів. Маючи довіру, він організував їх проживання та демонстрував маршрути пересування», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

У квітні 2022 року лісничий передав росіянам маршрут та час пересування авто бійців територіальної оборони.

«Посадовець разом із бойовиками ворожого угруповання «Вагнер» атакував позашляховик українських воїнів на території лісового масиву в Ізюмському районі. При цьому фігурант не лише допоміг рашистам влаштувати засідку на маршруті руху Сил оборони, але й безпосередньо брав участь у нападі на військових ЗСУ», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Частина українських захисників загинула, ще двоє військових зазнали поранень та потрапили в полон. Після цього в одному з проросійських телеграм-каналів зʼявився пропагандистський допис з фото поранених українців та лісничого. Один зі звільнених з полону військових впізнав чоловіка та розповів, що той був у спорядженні, знятому з українських бійців.

Після деокупації Ізюмського району восени 2022 року підозрюваний намагався переховуватися та уникнути правосуддя. Втім, 22 січня 2026 року його затримали за місцем проживання та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі.