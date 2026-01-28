Йдеться про протоієрея Олега Остафюка

Неподалік Чернівців працівники ТЦК під час перевірки документів затримали, а потім мобілізували священника Чернівецько-Бучацької єпархії УПЦ МП. Йдеться про протоієрея Московського патріархату Олега Остафюка. В Чернівецькому обласному ТЦК та СП ZAXID.NET підтвердили цю інформацію.

Про мобілізацію священника УПЦ МП повідомили 27 січня на фейсбук-сторінці «Вірні Чернівецько-Бучацької єпархії УПЦ МП». Згодом допис видалили. У телеграм-каналі «СПЖ» 27 січня також опублікували, що військові силоміць на одному з блокпостів затримали священника, настоятеля двох храмів у селах Нижні Синівці та Верхні Синівці. Прихильників УПЦ МП закликали молитися за священнослужителя.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП у коментарі ZAXID.NET підтвердили факт мобілізації Олега Остафюка і зазначили, що він не мав права на відстрочку. Чоловік вже пройшов військово-лікарську комісію, його направили до навчального центру.

«Громадянин України, клірик УПЦ МП був доставлений представниками поліції до обласного ОЦМ як військовозобов’язаний, який порушив правила військового обліку. Підстав для відстрочки чоловік не мав, військово-лікарською комісією визнаний придатним до служби та скерований для підготовки до навчального центру», – зазначила керівниця групи комунікації Чернівецького обласного ТЦК та СП Тетяна Гайдащук.

У військкоматі додали, що під час війни усі чоловіки зобов’язані вчасно оновлювати свої дані в «Резерв +», мати при собі військово-облікові документи.

«Законодавством чітко визначено перелік підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Військовозобов’язані повинні оформити її належним чином, відповідно до визначених документів», – додала Тетяна Гайдащук. Клірик УПЦ МП Олег Остафюк не мав оформленого «Резерв+» та військово-облікових документів.