Богдан Матвіїв – клірик Кременчуцької єпархії

25 серпня на Тернопільщині під час пішої ходи прихильників УПЦ МП до Почаєва працівники районного територіального центру комплектування мобілізували багатодітного священника. За інформацією його дружини, він зараз перебуває на рівненському полігоні. У Тернопільському обласному ТЦК та СП в коментарі ZAXID.NET підтвердили цю інформацію.

Богдан Матвіїв є протоієреєм і кліриком Кременчуцької єпархії УПЦ МП. Зі слів дружини, священника затримали під час того, як він на своєму авто перевозив хворих і втомлених паломників до Почаївської лаври. Про це йдеться на сторінці в фейсбуці «Діалог.тут».

«Протоієрей Богдан Матвіїв – батько п’ятьох дітей. Його старший син воює та є учасником бойових дій», – зазначили у повідомленні.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП у коментарі ZAXID.NET підтвердили факт мобілізації Богдана Матвіїва, однак відмовилися надати більше деталей щодо цієї ситуації. Водночас наголосили, що під час дії воєнного стану, згідно з законодавством, у військовозобов’язаних мають бути оформлені усі необхідні документи для відстрочки або бронювання.

Увечері 25 серпня на фейсбук-сторінці уточнили, що у священника справді є п’ятеро дітей, однак троє з них – вже повнолітні. Один повнолітній син є військовослужбовцем ЗСУ.

Додамо, що відстрочка від мобілізації надається чоловікам, які мають на утриманні трьох або більше неповнолітніх дітей.