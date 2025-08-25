23 серпня паломники перетнули межу Тернопільської області

Громада Збаража на Тернопільщині заборонила пішу ходу прочан УПЦ МП до Почаєва через свою територію. Таке рішення ухвалили, щоб уникнути провокацій, зазначив у коментарі ZAXID.NET міський голова Збаража Роман Полікровський.

Хресна хода стартувала минулого тижня з Кам’янець-Подільського, що на Хмельниччині. 23 серпня паломники перетнули межу Тернопільської області. Заборону проходити через землі громади 26 і 27 червня підтримав виконавчий комітет Збаразької міської ради 22 серпня. Документ також надіслали до поліції Тернопільщини та Тернопільської ОВА.

«Вони ще не пройшли нашою громадою. Ми прийняли рішення наперед, щоб прихильники УПЦ МП мали змогу з ним ознайомитися та обрати для себе інший маршрут. Там йде дуже багато прочан, діти, літні люди. Ми не відкидаємо, що заради провокацій невідомі можуть здійснити якусь атаку, а потім це все подаватимуть як ворожу пропаганду», – зазначив міський голова Збаража.

Роман Полікровський додав, що торік у Збаражі приймали подібне рішення. Тоді організатори хресної ходи обрали собі шлях через сусідню громаду – Лановецьку.

У коментарі ZAXID.NET міський голова Ланівців Роман Казновецький зазначив, що цьогоріч рішення про заборону пішої ходи УПЦ МП в громаді не приймали. «Паломники через територію нашої громади не йдуть. Прихильники УПЦ МП організували перевезення людей автобусами. Тобто вони нашу територію проїжджають», – зазначив Роман Казновецький.

Додамо, що наприкінці літа прихильники УПЦ МП традиційно влаштовують хресну ходу до Почаївської лаври. Завершитися вона має 28 серпня, коли православна церква московського патріархату святкуватиме Успіння Пресвятої Богородиці.

Цьогоріч прихильники УПЦ МП вже проводили пішу ходу до Почаївської лаври. Вона відбувалася на початку серпня на свято Почаївської ікони Божої матері. Ходу організували попри заборону, яку прийняла Рада оборони Тернопільщини ще у 2022 році.