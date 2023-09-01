Віряни УПЦ МП йшли з Кам'янця-Подільського до Почаєва

На Хмельниччині судили учасницю хресної ходи УПЦ МП, яка носила георгіївську стрічку. Жінка пояснила, що начебто випадково знайшла стрічку на дорозі та вирішила прив'язати до свого наплічника, однак навіщо – не уточнила. За пропаганду георгіївської стрічки, яка заборонена в Україні ще з 2017 року, суд призначив їй 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, інцидент стався 19 серпня в Кам'янці-Подільському. В 64-річної учасниці хресної ходи вірян УПЦ МП, що рухались з Кам'янця-Подільського до Почаєва, очевидець помітив георгіївську стрічку, прив'язану до наплічника. Він зняв це на відео і зробив жінці зауваження. Згодом поліцейські знайшли порушницю і склали на неї адмінпротокол.

Як розповіла у суді обвинувачена Валентина К., георгіївську стрічку вона випадково побачила на дорозі на вулиці Шевченка у Кам'янці-Подільському. Вона взяла її та прив'язала до свого наплічника. Після того, як перехожий зробив їй зауваження, жінка викинула стрічку в селі Довжок за декілька кілометрів.

Також Валентина К. визнала провину та заявила про розкаяння. З яких причин вона вирішила таки взяти собі стрічку та прив'язати до рюкзака, жінка не пояснила.

Суддя Володимир Черепахін визнав її винною у порушенні ч.1 ст. 173-3 КУпАП (пропаганда георгіївської стрічки), і призначив 850 грн штрафу. Додамо, що це мінімальне покарання за цією статтею, оскільки вона передбачає до 2,5 тис. грн штрафу. Також Валентина К. повинна сплатити 536 грн судового збору. Суд постановив знищити вилучену георгіївську стрічку.

Нагадаємо, в Україні георгіївська стрічка заборонена ще з 2017 року через те, що вона стала символом російської окупації і агресії. Зокрема, її активно носили проросійські сепаратисти на Донбасі.