На Хмельниччині в учасниці хресної ходи вірян УПЦ МП виявили заборонену ще з 2017 року георгіївську стрічку. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Хмельниччини, правоохоронці склали на 64-річну жінку адмінпротокол, згідно з яким їй загрожує до 2,5 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що у суботу, 19 серпня, попри заборону Ради оборони області проводити масові релігійні заходи, віряни УПЦ МП вирушили традиційною хресною ходою з Кам'янця-Подільського до Почаївської лаври. Того ж дня в соцмережах опублікували відео, на якому видно, що в однієї з учасниць ходи до наплічника прив'язана георгіївська стрічка, яка вважається символом російської окупації і агресії.

У понеділок, 21 серпня, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що на жінку склали адмінпротокол. «Правоохоронці оперативно відреагували на інформацію стосовно учасниці ходи, у якої виявили георгіївську стрічку. Заборонену символіку працівниками поліції було вилучено, а на вірянку скали протокол про адмінправопорушення», – зазначив він.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Хмельниччини уточнили, що протокол на жінку склали у суботу, 19 серпня. Про те, що одна з паломниць має з собою георгіївську стрічку, правоохоронці дізнались під час моніторингу соцмереж. Після цього встановили її особу та склали на неї протокол за ч.1 ст. 173-3 КУпАП (пропаганда георгіївської стрічки), який передбачає від 850 до 2550 грн штрафу. Про порушницю відомо, що вона 1958 року народження, мешкає у Хмельницькій області.

Також в ОВА додають, що цьогоріч хресна хода вірян УПЦ МП є набагато менш чисельною, ніж в попередні роки. Якщо раніше до неї долучались близько 20 тис. вірян, то наразі нарахували лише близько 2 тис. учасників.

«Хочу поінформувати, що обласна військова адміністрація уважно відслідковує ситуацію, що склалася у зв’язку з цією подією, та вживає усіх можливих заходів, аби не допустити можливих провокацій та конфліктів, які без сумніву, можуть бути використані російськими пропагандистами. Також ключове завдання на даний момент – це зберегти життя та здоров’я наших людей, адже розуміємо, що будь-яке масове зібрання в умовах війни може стати черговою ціллю для рашистів та призвести до трагедії, як це відбулося в Чернігові», – зазначив Сергій Тюрін.

За його словами, поліцейські цілодобово забезпечують охорону громадського порядку, а також слідкують за безпекою дорожнього руху по маршруту паломників.

Нагадаємо, проводити масові заходи заборонено не лише на Хмельниччині, а й на Тернопільщині, куди прямують паломники. Однак минулоріч віряни цю заборону проігнорували і таки завершили свій маршрут.