Паломники йшли до лаври на свято Почаївської ікони

Прочани Української православної церкви Московського патріархату прийшли до Почаївської лаври. Хода прихильників УПЦ МП стартувала з Волинської та Рівненської областей приблизно тиждень тому. Паломники йшли до лаври на свято Почаївської ікони, яке вони відзначають 5 серпня. Ходу організували попри заборону, яку прийняла Рада оборони Тернопільщини ще в 2022 році для того, щоб уникнути провокацій.

У департаменті культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації ZAXID.NET повідомили, що рішення Ради оборони чинне й у 2025 році. Також додали, що про пішу ходу прочан УПЦ МП їх наразі ніхто не інформував.

«Представники УПЦ МП мали б надіслати до нас звернення, що з певного числа буде проходити піша хода до Почаївської лаври. Однак таких документів наразі ніхто не надсилав», – зазначив заступник директора департаменту, начальник управління етнополітики, свободи совісті та цифрових трансформацій департаменту культури та туризму ТОВА Ігор Кульчицький.

Подібні заяви мали б надійти і в управління поліції Тернопільщини, щоб правоохоронці могли забезпечити організацію дорожнього руху та захист на випадок провокацій. «Звернень від УПЦ МП в Кременецькому районі не надходило. Також і не було ніяких заяв від учасників ходи про погрози, бійки чи порушення громадського порядку», – розповів ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Водночас про порушення громадського порядку на Рівненщині повідомляли в місцевих телеграм-каналах. Зокрема зазначали, що в селі Демидівка прихильників УПЦ МП зустріли протестом і заборонили їм ночувати в населеному пункті. На відео можна побачити сотні паломників, серед яких і діти.

Піша хода мала завершитися 5 серпня. Саме цього дня парафіяни УПЦ МП відзначають свято Почаївської ікони Божої матері. У Почаївській лаврі організували святкове богослужіння, яке очолив митрополит УПЦ МП Онуфрій, якого нещодавно президент позбавив українського громадянства.

Додамо, що в 2023 році також попри заборону прихильники УПЦ МП провели дві піші прощі до Почаївської лаври. У 2024 році таку пішу ходу провели лише один раз – у серпні.