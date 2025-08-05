Прихильники УПЦ МП попри заборону організували пішу ходу до Почаївської лаври
Сотні паломників пішки йшли через Волинську та Рівненську області
Прочани Української православної церкви Московського патріархату прийшли до Почаївської лаври. Хода прихильників УПЦ МП стартувала з Волинської та Рівненської областей приблизно тиждень тому. Паломники йшли до лаври на свято Почаївської ікони, яке вони відзначають 5 серпня. Ходу організували попри заборону, яку прийняла Рада оборони Тернопільщини ще в 2022 році для того, щоб уникнути провокацій.
У департаменті культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації ZAXID.NET повідомили, що рішення Ради оборони чинне й у 2025 році. Також додали, що про пішу ходу прочан УПЦ МП їх наразі ніхто не інформував.
«Представники УПЦ МП мали б надіслати до нас звернення, що з певного числа буде проходити піша хода до Почаївської лаври. Однак таких документів наразі ніхто не надсилав», – зазначив заступник директора департаменту, начальник управління етнополітики, свободи совісті та цифрових трансформацій департаменту культури та туризму ТОВА Ігор Кульчицький.
Подібні заяви мали б надійти і в управління поліції Тернопільщини, щоб правоохоронці могли забезпечити організацію дорожнього руху та захист на випадок провокацій. «Звернень від УПЦ МП в Кременецькому районі не надходило. Також і не було ніяких заяв від учасників ходи про погрози, бійки чи порушення громадського порядку», – розповів ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.
Водночас про порушення громадського порядку на Рівненщині повідомляли в місцевих телеграм-каналах. Зокрема зазначали, що в селі Демидівка прихильників УПЦ МП зустріли протестом і заборонили їм ночувати в населеному пункті. На відео можна побачити сотні паломників, серед яких і діти.
Піша хода мала завершитися 5 серпня. Саме цього дня парафіяни УПЦ МП відзначають свято Почаївської ікони Божої матері. У Почаївській лаврі організували святкове богослужіння, яке очолив митрополит УПЦ МП Онуфрій, якого нещодавно президент позбавив українського громадянства.
Додамо, що в 2023 році також попри заборону прихильники УПЦ МП провели дві піші прощі до Почаївської лаври. У 2024 році таку пішу ходу провели лише один раз – у серпні.