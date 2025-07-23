Серед монастирів є Почаївська лавра

23 липня у Тернопільській обласній раді депутати підтримали заклик до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з проханням перевірити три монастирі Української православної церкви московського патріархату. Перевірку просять зробити через ймовірні зв’язки з російською церквою.

У документі йдеться про:

Почаївську Свято-Успенську лавру;

Почаївський Свято-Духівський монастир Тернопільської єпархії УПЦ МП;

Свято-Богоявленський жіночий монастир Тернопільської єпархії УПЦ МП.

Перші два монастирі розташовані в Почаєві. Свято-Богоявленський жіночий монастир діє в Кременці.

За словами голови Тернопільської обласної ради Богдана Бутковського, це рішення було ініційовано коаліцією депутатів.

«Ми мали перемовини з Рівненською обласною радою щодо цього питання. Там також приймали відповідне рішення. Ми можемо багато говорити, але це треба зробити, а потім прозвітувати про роботу. Треба перевірити ці структури та, щоб державна служба з етнополітики дала свій висновок, а вже відповідно до цього – діяти», – зазначив в коментарі ZAXID.NET Богдан Бутковський.

Контроль за виконанням рішення депутати поклали на профільну депутатську комісію.