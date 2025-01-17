Перевірка Мінкульту в лаврі розпочалася в грудні 2024 року

Священослужителі Української православної церкви Московського патріархату, які орендують пам’ятку архітектури – споруди Почаївської лаври, не пустили представників комісії Мінкульту до інвентаризації майна дзвіниці. Інцидент стався 17 січня на території заповідника. На місце також прибули поліцейські, які зареєстрували звернення директора Кременецького ДІАЗУ та представників Міністерства щодо перешкодження роботі.

Перевірка Міністерства культури та інформаційної політики в Почаївській лаврі розпочалася в грудні 2024 року. Влітку також стартував опис майна, яке є на території пам’ятки архітектури та перебуває у власності держави. За проміжними результатами, представники комісії заявили, що з лаври зникла частина старовинних ікон та інші церковні предмети. Після від’їзду перевірки монахи УПЦ МП продовжили незаконну перебудову частини споруд заповідника.

Взимку комісія продовжила свою роботу. Зокрема представники Мінкульту спільно з Кременецько-Почаївським ДІАЗом мали провести опис майна в старовинній дзвіниці Почаївської лаври. Однак їх не допустили до роботи священники УПЦ МП та адвокати, повідомило «Суспільне. Тернопіль». Заступниця голови комісії, представниця Міністерства культури Ольга Рутковська розповіла, що вони викликали поліцію аби їх все-таки пустили в середину.

«За домовленістю з Почаївської Свято-Успенською лаврою, прибули члени держкомісії з інвентаризації майна разом з представником БТІ. На вході до дзвіниці ми зустріли представників Почаївської лаври, які письмово заявили про те, що вони не дають доступу до об’єкта державного майна, який є пам’яткою національного значення. Вони не хочуть, щоби комісія вела свою роботу з інвентаризації майна», – зазначила Ольга Рутковська.

За словами представниці комісії, священнослужителі порушують законодавство і право представників центрального органу охорони культурної спадщини потрапити до об’єкта культурної спадщини. В поліції Тернопільщини повідомили, що звернення комісії з інвентаризації зафіксували і зараз з’ясовують всі обставини.

Напередодні, 15 січня, під час інвентаризації Успенського собору Почаївської лаври прийшли представники УПЦ МП. Зокрема, ієродиякон Питирим в коментарі «Суспільному» зазначив, що вони не проти інвентаризації, однак хочуть врегулювати правові відносини з ДІАЗом.

«Наразі міністерство культури самоусунулося від визначення правосуб’єктності сторони договору, тому в нас відбуваються такі визначні моменти: хто є правонаступником після Держбуду? За договором ми є балансоутримувачами, тому інвентаризацію може проводити або власник, який має виготовляти технічні паспорти, або власник майна, або користувач майна. В нас зараз також йде момент визначення між лаврою і ДІАЗом – заповідником, також є правові відносини, яке право має заповідник виконувати ті чи інші дії на території нашої лаври. Хочемо зараз врегулювати цю ситуацію в юридичному полі. Ми не проти контролю за цільовим призначенням майна, і за інвентаризацію», – зазначив ієродиякон УПЦ МП Питирим.

Однак наразі комісії Мінкульту так і не вдалося потрапити в приміщення дзвіниці, яка є пам’яткою архітектури національного значення XIX століття.