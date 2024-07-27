З Почаївської лаври зникла частина ікон

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики здійснила перевірку Почаївської лаври на Тернопільщині, яка наразі перебуває в безоплатному користуванні УПЦ МП. Під час перевірки з’ясувалось, що із лаври зникла частина ікон. Про це у суботу, 27 липня, повідомив Укрінформ із посиланням на звіт комісії.

Перевірка Почаївської лаври тривала з 5 по 29 червня. Комісія мінкульту виявила низку порушень.

«Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році», – йдеться у повідомленні.

Крім того, комісія встановила, що на території Почаївської лаври були здійснені незаконні перебудови. Зокрема, там виявили прибудований до центрального входу в Успенський собор тамбур, прибудовану мансардну на третьому поверсі пам'ятки «Монастирські келії», а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню. Зазначається, що зведені прибудови збільшують навантаження на конструкції.

Також комісія виявила зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія. Окрім цього, співробітники ДСНС зафіксували порушення вимог пожежної безпеки.

За результатами перевірки комісія мінкульту рекомендувала Кременецько-Почаївському заповіднику порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання УПЦ МП основних вимог щодо збереження пам'яток національного значення.

Нагадаємо, споруди Почаївської лаври передали у безоплатну оренду УПЦ МП у 2003 році. Договір діє до 2052 року.