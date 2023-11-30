У правопорушенні підозрюють керівництво лаври

На Тернопільщині вранці 30 листопада працівники СБУ розпочали обшук на території Почаївської Свято-успенської Лаври. Правоохоронці підозрюють керівництво лаври в розпалюванні національної ворожнечі. Релігійний комплекс наразі перебуває в оренді Української православної церкви Московського патріархату.

В управлінні СБУ в Тернопільській області ZAXID.NET підтвердили, що обшуки дійсно відбуваються в Почаївській лаврі та на прилеглих територіях. За даними прес-служби СБУ слідчі дії проводять в межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

«За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ МП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії», – повідомило СБУ в четвер, 30 листопада.

Фахівці СБУ провели експертизу допису, яка підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 161 КК України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

В СБУ наголосили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Слідчі дії та обшуки проводять тернопільські співробітники Служби безпеки спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що навесні одного із послушників лаври працівники СБУ викрили у поширенні проросійських дописів в соцмережах. 48-річний чоловік поширював російські наративи в заборонених в Україні соціальних мережах.

Також ZAXID.NET відомо, що правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень, які стосуються священослужителів УПЦ МП, які зараз орендують Почаївську лавру. Зокрема, це факти продажу в Почаївській лаврі фальсифікованих ювелірних прикрас, самовільну зміну цільового призначення земель навколо лаври, які перебувають в оренді.